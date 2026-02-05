Tanya König und Tobias Widmer übernehmen ab Frühjahr 2026 die Moderation der «Tagesschau kompakt» am Mittag, Vorabend und am Wochenende. Sie folgen auf Florence Fischer, die sich auf redaktionelle Aufgaben bei SRF konzentrieren wird.

Laszlo Schneider

Tanya König (38) und Tobias Widmer (45) übernehmen ab Frühling 2026 die Moderation der SRF «Tagesschau kompakt». Die beiden erfahrenen Journalistinnen und Journalisten treten die Nachfolge von Florence Fischer an, die sich nach drei Jahren entschlossen hat, ihr Moderationsmandat abzugeben. Das schreibt der Sender in einer Medienmitteilung.

Fischer bleibt SRF jedoch erhalten und konzentriert sich künftig auf redaktionelle Aufgaben. König und Widmer übernehmen die Sendung am Mittag, um 18.00 Uhr sowie die Spätausgaben am Wochenende. Laut Gregor Meier, Nachrichtenchef SRF, bringen beide «eine breite journalistische Erfahrung mit und bürgen für eine hohe Qualität».

König ist aktuell Redaktorin im SRF-Newsroom in der Fachgruppe «People und Gesellschaft». Zuvor moderierte sie drei Jahre «Gesichter & Geschichten» und war gleichzeitig Redaktorin der Sendung. Bereits vor ihrer Zeit bei SRF machte sie sich einen Namen als selbständige Moderatorin und Journalistin, unter anderem bei CNN Money Switzerland von 2017 bis 2020 als Reporterin, Moderatorin und Head Digital. «Mich reizt die neue Aufgabe, weil ich das Wichtigste des aktuellen Weltgeschehens kurz, bündig und verständlich für das Publikum zusammenfassen darf», sagt König über ihre neue Rolle. «Eine verständliche Berichterstattung ist in der heutigen komplexen Welt wichtig. Dass ich dazu beitragen darf, ehrt mich.»

Widmer ist seit 2020 Teil des Produzententeams von «10 vor 10» und realisiert als Inlandredaktor Beiträge für «Schweiz aktuell», «Tagesschau» und «10 vor 10». Seit 2022 ist er zudem Co-Produzent der Wahl- und Abstimmungssendungen. Diese Aufgaben wird er neben seiner neuen Moderation beibehalten. Widmer begann 2008 bei SRF als Reporter und Video-Journalist bei «Glanz & Gloria», bevor er als Produzent und Redaktor zu «Schweiz aktuell» wechselte. «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe vor der Kamera», erklärt er. «Gleichzeitig schätze ich es, weiterhin Beiträge zu realisieren und Sendungen zu produzieren, die das aktuelle Weltgeschehen und seine Hintergründe beleuchten. Genau diese Mischung macht meinen Job für mich so reizvoll.»

Fischer, die bis Frühling 2026 die Sendung moderieren wird, bleibt SRF als Redaktorin erhalten. Sie wird sich auf die Nachrichtensendungen «Tagesschau», «10 vor 10» und «Schweiz aktuell» konzentrieren. Fischer prägte die «Tagesschau» in den vergangenen Jahren durch ihre Ausstrahlung und Kompetenz, so Gregor Meier. «Als Reporterin wird sie weiterhin zur Qualität unserer Nachrichtensendungen beitragen.»