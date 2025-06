1/8 Am Montag, 2. Juni 2025, präsentierte Moderatorin Tanya König ihre letzte Sendung «Gesichter & Geschichten». Foto: zVg

Tanya König verabschiedet sich von «Gesichter & Geschichten»

König kehrt im Januar 2025 zu SRF zurück in Teilzeitpensum

Errechneter Geburtstermin ihres Babys ist in zwei Wochen

Lucien Esseiva

Mit diesen Worten nahm Tanya König (37) am Montagabend (2. Juni 2025) nach drei Jahren als «Gesichter & Geschichten»-Moderatorin vom Publikum Abschied: «Das wars für heute und auch von mir – ich gehe jetzt in die Mutterschaftspause und darum war das meine letzte Sendung. Danke für die Treue, es war ein Privileg, dass ich ihnen ‹G&G› in die Stube bringen durfte.» Erst als ihr eine Redaktionskollegin einen grossen Blumenstrauss ins Studio brachte, zeigte Tanya König zarte Emotionen.

Der Grund für den professionellen und fast coolen Abschied ist schnell erklärt: «Ich habe einfach nicht gecheckt, dass es bald vorbei ist – der Tag meiner letzten Sendung fühlte sich wie ein ganz normaler Arbeitstag an. Vielleicht auch darum, weil es ein Montag war und nicht viele meiner Kolleginnen und Kollegen auf der Redaktion waren», sagt Tanya König zu Blick.

Erst auf dem Heimweg im Auto habe sie realisiert, dass sie wohl nie mehr im «G&G»-Studio stehen werde. Als sie zu Hause von ihrem Ehemann Arianit Buzhala (46) in Empfang genommen wurde, war sie erstaunt. «Er hat die Sendung live geschaut und war fast aufgewühlter als ich», so die Moderatorin.

Tanya König kehrt zu SRF zurück

Auch wenn König das «G&G»-Aus bedauert, liegt ihr Fokus derzeit komplett woanders. «Der errechnete Geburtstermin meines Babys ist in zwei Wochen, es könnte also theoretisch jederzeit kommen», sagt sie. «Die anstehende Geburt ist wichtiger als alles andere, derzeit bin ich in einem komplett anderen Film, wo nur die Geburt und die Gesundheit unseres Kindes zählt.»

Aus der letzten Moderation wollte sie kein Riesending machen. «Auch weil die Sendung ja noch bis am 29. Juni weitergeht», wie sie sagt. Und auch aus einem weiteren Grund: Tanya König ist die Einzige aus dem «G&G»-Moderationsteam, die nach der Einstellung der Sendung zu SRF ins TV zurückkehren wird.

«Im Januar 2026 starte ich in einem 30-Prozent-Pensum in der Fachgruppe Gesellschaft und People – zuerst auf der Redaktion, später möchte ich aber schon wieder vor der Kamera stehen», verrät sie Blick exklusiv. Bis es aber so weit ist, will sie zusammen mit Ehemann das Familienglück in vollen Zügen geniessen.