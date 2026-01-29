Der Ex-Tagesschau-Moderator zeigt auf Instagram unerwartet seine muskulösen Arme. Das hätten viele Schreiber nicht zugetraut. Die Fans zeigen sich auf Instagram sichtlich überrascht.

Darum gehts Constantin Schreiber zeigt sich auf Instagram sportlich und ungewohnt locker

Fans reagieren begeistert auf sein Muskelshirt-Foto mit muskulösen Oberarmen

Schreiber war acht Jahre lang das Gesicht der «Tagesschau» in Deutschland

Constantin Schreiber (46) zeigt sich von einer neuen Seite. Der ehemalige «Tagesschau»-Sprecher, bekannt für seinen seriösen Auftritt im Anzug, überrascht seine Fans auf Instagram – im schwarzen Muskelshirt und mit beeindruckenden Oberarmen. Acht Jahre lang war Schreiber (46) das Gesicht der «Tagesschau», doch seit seinem Wechsel zu Axel Springer als Global Reporter präsentiert er sich ungewohnt locker.

Das Bild auf Instagram zeigt Schreiber auf einem Balkon mit Blick aufs Meer und den Strand. Seine verschränkten Arme und durchtrainierten Muskeln ziehen sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Die Reaktionen seiner Follower sprechen Bände: «Siehst aus wie Superman», kommentiert eine Nutzerin. Weitere Stimmen loben: «Wow, da trainiert aber jemand», «Toller Body Constantin» und «Wow, Muskelmann». Für viele war dieser Anblick eine grosse Überraschung – bisher kannte man den Journalisten nur im formellen Look.

Er geniesst sein neues Leben im Nahen Osten

Doch das Foto ist mehr als nur ein Blick auf Schreibers sportliche Seite. Es markiert auch einen Wendepunkt in seiner Karriere. In seinem Beitrag reflektiert er über seinen Wechsel vom Studio-Moderator zum Reporter: «Meine Entscheidung, neue Wege zu gehen, war kein Bruch, sondern eine bewusste Bewegung nach vorn. Weg von festen Abläufen, hin zu mehr Offenheit. Zu Orten, Menschen und Perspektiven, die sich nicht in 01.30 Minuten erklären lassen.»

Seit seiner neuen Tätigkeit berichtet Schreiber aus dem Nahen Osten und fühlt sich dort angekommen: «Hier, im Nahen Osten, fühlt sich vieles unmittelbarer an. Die Gespräche. Die Gegensätze. Die Nähe von Geschichte und Gegenwart. Man spürt Kultur nicht als Begriff, sondern im Alltag: in Stimmen, Blicken, Gesten, im Miteinander. Und auch in der Wärme – nicht nur der Sonne, sondern der Begegnungen.» Trotz seiner Zufriedenheit blickt er dankbar auf seine Zeit im Studio zurück.

Für Schreiber steht fest: Diese Veränderung war der richtige Schritt. Seine Fans feiern nicht nur seinen neuen Look, sondern auch seine Offenheit und den Mut, sich neu zu erfinden.