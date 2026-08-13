Für das XXL-Special hat sich «Bares für Rares» ein besonderes Highlight aufgespart: Für eine bunte Fischskulptur bekommt der Verkäufer ein kleines Vermögen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fred Heinrichs verkauft Fischvase bei «Bares für Rares»

Nur 50 Exemplare existieren, Nummer 43 stammt aus dem Jahr 1992

Experte schätzte Wert auf 15'000 Euro, Händler bot deutlich mehr

Sophie Ofer Redaktorin People

Jahrelang stand das Kunstwerk vergessen bei ihm im Bettkasten: eine grosse, blau-grüne Fischskulptur, die Fred Heinrichs (47) vor 20 Jahren von seiner Tante erbte.

Eingewickelt in eine Decke, fristete das aussergewöhnliche Stück ein Schattendasein und geriet in Vergessenheit – bis jetzt. Mit der exorbitanten Summe, die ihm bei «Bares für Rares» dafür angeboten wird, hätte er wohl nicht gerechnet.

Eins von 50 Exemplaren

Für das «Bares für Rares»-XXL-Special am Mittwochabend haben sich die Produzenten die «grossen Fische» aufgehoben – buchstäblich. Für den Besitzer einer Fischskulptur der französisch-schweizerischen Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930–2002) bieten die Händlerinnen und Händler eine der höchsten Summen der Sendungsgeschichte an.

«Finde ich grossartig, wo überall Wertgegenstände und Kunstgegenstände sein können», sagt Horst Lichter (64) fröhlich, nachdem Heinrichs ihm erklärt hat, dass er den Fisch all die Jahre in seinem Bett verwahrt hat.

Bei dem Kunstwerk handelt es sich genau genommen nicht um eine blosse Skulptur, sondern um eine «Fischvase». Diese sei «sehr typisch» für die Künstlerin, erklärt der Experte Colmar Schulte-Goltz, und stamme aus dem Jahr 1992. Das Besondere: Von dem Fisch gebe es nur 50 Exemplare – das Vorliegende sei die Nummer 43.

Niki de Saint Phalle war eine der bedeutendsten Malerinnen und Bildhauerinnen der Moderne. Insbesondere durch ihre bunten «Nana»-Figuren wurde sie international bekannt und leistete feministische Pionierarbeit.

Händler bietet Mega-Summe

Leichte Schäden und ein Farbverlust an einigen Stellen mindern den Wert der Fischvase leicht. Ausserdem fehle ein Einsatz aus Ton, der die Vase erst benutzbar macht. Den Wunschpreis des Verkäufers von 10'000 übertrifft der Experte mit seiner Schätzung dennoch leicht und spricht von bis zu 15'000 Euro.

Am Ende zählt jedoch nur das Wort der Händler – und die überschlagen sich mit ihren Geboten für die Fischvase geradezu. Was mit zurückhaltenden 2000 Euro beginnt, erreicht in Windeseile den fünfstelligen Bereich. Am Ende sticht Julian Schmitz-Avila (39) die Konkurrenz mit einem Angebot von 20'000 Euro für den Fisch aus.

«Dann würde ich sagen, hast du den Fisch an der Angel», sagt Verkäufer Heinrichs scherzhaft und schlägt ein. 2000 Euro gibt es für ihn in Bar an Ort und Stelle, den Rest will ihm Schmitz-Avila überweisen.

«Bares für Rares» liefert seit Jahren immer wieder Trödel-Highlights. Angebote dieser Grössenordnung gibt es jedoch nur selten. Der teuerste Verkauf war ein roter Oldtimer, der 2024 für 60'000 Euro über den Tisch ging – auch an Händler Julian Schmitz-Avila.