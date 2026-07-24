Bei «Bares für Rares» gibt es immer wieder Händler-Highlights, die für Aufsehen sorgen. So auch diesmal, als zwei Verkäuferinnen die vermeintlichen alten Schuhe von Tennis-Star Boris Becker im Gepäck hatten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Boris Beckers alte Tennisschuhe wurden in «Bares für Rares» verkauft

Experte schätzte Wert auf 500 Euro, Verkäuferinnen forderten 1000 Euro

Händler Benjamin Leo Leo kaufte die Schuhe für genau 500 Euro

Sophie Ofer Redaktorin People

In der ZDF-Show «Bares für Rares» ging diese Woche ein richtiges Highlight über den Tisch – höchstwahrscheinlich jedenfalls. Bei Horst Lichter (64) bleibt da eine gewisse Skepsis.

Verkäuferinnen Christina und Lorica präsentierten im Händlerraum Tennisschuhe, die laut ihrer Geschichte einst Boris Becker (58) gehörten. Das besondere Mitbringsel sorgte sofort für helle Aufregung bei den Händlern.

«Die Schuhgrösse kommt hin»

Lorica erklärt, dass ihr Sohn einst im selben Tennisverein wie Boris Becker in Leimen (D) trainierte. «Wir wohnten in der gleichen Strasse wie die Eltern von Boris Becker», erzählte sie. Beckers Vater habe ihren Sohn vom Tennis gekannt und ihm die Schuhe geschenkt.

Horst Lichter gibt sich beeindruckt: «Die hat er ihm geschenkt? Das finde ich sehr nett.» Doch eine leichte Skepsis merkt man ihm an. Neugierig hakt er nach, ob Becker die Schuhe davor auch wirklich selbst getragen hatte. Lorica versichert: «In einem Turnier, ich bin nicht sicher, wo.» Eventuell sei es in Australien gewesen.

Die Schuhgrösse, 44, käme in etwa hin, bestätigt Experte Detlev Kümmel. «Allerdings kann ich keine Proben nehmen oder sicherstellen, dass sie von ihm getragen sind. Das geht nur durch die verbindliche Aussage.» Es sei natürlich plötzlich ein ganz anderer Schuh, wenn ihn Boris Becker getragen hätte.

Ein Foto ist auch mit dabei

Die Verkäuferinnen haben auch noch ein Foto mitgebracht, das Becker beim Training zeigt, inklusive Ort, Datum und Name – und mit besagten Schuhen an den Füssen. Spannend: Auf der Rückseite hat es ein Autogramm von Becker, das der Experte für authentisch hält.

Als Christina und Lorica ihren Wunschpreis für die Schuhe nennen, muss Kümmel ihnen ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen. Während die Verkäuferinnen von 1000 Euro träumen, schätzt der Experte den Wert auf ungefähr die Hälfte. Wer behält am Ende recht?

Im Händlerraum treffen die Becker-Schuhe auf reges Interesse. «Ich sehe hier ein Foto, da müssen wir echt vorsichtig sein», mahnt Händler Benjamin Leo Leo. «Da sind wahrscheinlich noch die Fingerabdrücke von Boris Becker drauf – und jetzt meine.»

So viel bekommen sie am Ende

«Wir sind ein bisschen am Rätseln», begrüsste Jan Cizek die Verkäuferinnen. «Sind die wirklich von Boris Becker?» Christina erzählt die Geschichte von ihrem Sohn. Beckers Vater habe damals zu ihm gesagt, er hoffe, dass er mal «ein genauso grosser Tennisspieler wird».

Walter Lehnertz bietet anfangs seine typischen 80 Euro. «Dafür kann man ein Paar Turnschuhe kaufen», findet er. Jan Cizek steigt ein und bietet 220 Euro. Christina erklärt: «Das Foto ist auch dabei.» Dafür bietet Daniel Meyer 300 Euro. Jan Cizek steigt aus, nachdem die anderen sein letztes Gebot von 390 Euro überschritten. Benjamin Leo Leo bekommt die Schuhe für 500 Euro mit einem freudigen: «Spiel, Satz und Sieg – 500!» Der Experte behält mit seiner Schätzung somit recht.