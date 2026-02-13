Star-Moderator Horst Lichter hat einen neuen Job

Der Deutsche ist jetzt Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Bei seiner neuen Arbeit möchte er «helfen, wenns drauf ankommt».

Darum gehts Horst Lichter ist jetzt Feuerwehrmann in Dormagen, stolz auf Instagram präsentiert

Beitritt offiziell vom Bürgermeister abgesegnet, Feuerwehr empfängt ihn herzlich

63’000 Instagram-Follower gratulieren, Sohn Christopher sagt: «Stolz auf dich, Papa!» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Horst Lichter (64), bekannt aus der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares», sammelt neue Erfahrungen: Der Moderator ist nun offiziell Feuerwehrmann. Stolz präsentiert der Rheinländer seinen Dienstausweis der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen auf Instagram. Mit den Worten «Endlich hab ich meinen Dienstausweis!» teilte er das Foto des Dokuments mit seinen 64’000 Followern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sein Sohn Christopher Lichter reagiert begeistert: «Bin stolz auf dich, Papa!» Laut einem früheren Interview mit der «Rheinischen Post» sei es Lichters Wunsch, im Ernstfall zu helfen: «Ich möchte helfen, wenns drauf ankommt,» erklärte er seine Motivation für das Ehrenamt.

«Willkommen in der Blaulichtfamilie»

Das Dokument, ausgestellt von der Stadt Dormagen, zeigt den Moderator mit seinem markanten Schnauzer und Brille. Sein Beitritt zur Feuerwehr wurde offiziell und sogar vom Bürgermeister abgesegnet. Die Freiwillige Feuerwehr Dormagen begrüsste Lichter herzlich, ebenso die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) Dormagen, die seinen Instagram-Beitrag kommentierte: «Willkommen in der Dormagener Blaulichtfamilie!»

Auch Fans des TV-Stars feierten sein Engagement. «Ich bin selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich finde es super, dass Sie sich bei der Feuerwehr engagieren», schrieb ein User. Ein anderer fügte hinzu: «Wie cool ist das denn?!»