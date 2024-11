«Bares für Rares»-Moderator Horst Lichter hat in einem Podcast über sein Familienleben gesprochen und süsse Anekdoten von seinen acht Enkelkindern erzählt. Der 62-Jährige schwärmt davon, der «verrückte Opa» zu sein, der keine Regeln kenne.

«Sie bekommen, was sie wollen»

Auf einen Blick Horst Lichter schwärmt von seinen acht Enkelkindern

Als Grossvater kenne er keine Regeln

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Er ist Koch, TV-Koch, Buchautor, Entertainer und Moderator der TV-Sendung «Bares für Rares». Aber der Lieblingsjob von Horst Lichter (62) ist es, Grossvater zu sein. Kürzlich hat er im Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» über sein Familienleben gesprochen und dabei liebevolle Geschichten über seine acht Enkelkinder geteilt. In einem Gespräch mit Barbara Schöneberger (50) schwärmt Lichter von den lebhaften Familienfeiern, bei denen immer viel los sei. Lichter erzählt: «Wenn wir eine Familienfeier machen, dann ist auch was los. Wir haben ja insgesamt acht Enkelkinder.» Die Enkel sind teils noch im Babyalter, die ältesten etwa zehn oder elf Jahre alt. «Da ist Stimmung in der Hütte», fügt er lachend hinzu.

Horst Lichter beschreibt sich selbst als den «verrückten Opa», bei dem es keine Regeln gebe. «Ich möchte, dass sie mich toll finden, und die kriegen von mir eigentlich alles, was sie wollen. Die müssen das nur sagen. Wenn die ein Pferd wollen, kriegen die ein Pferd.»

Dreijährige Enkelin durfte Traktor fahren

Eine besonders herzerwärmende Erinnerung teilt Lichter ebenfalls: «Mein Sohn hat drei Mädels, neun, sechs und drei Jahre alt. Dann habe ich die alle drei auf den Traktor gepackt.» Zuerst fuhren sie im Garten, dann ging es über Felder und Wiesen zu einem Pferdehof. «Alle drei durften selbst fahren. Selbst die Dreijährige war dann am Lenken und hatte Spass, und dann sassen die anderen zwei hinten», erzählt er.

Der Moderator hat in seinem Leben schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Aus seiner ersten Ehe hat er drei Kinder, von denen eines im Säuglingsalter verstarb. Eine weitere Tochter stammt aus einer späteren Beziehung. Vor 15 Jahren heiratete er seine Frau Nada, die er bereits elf Jahre kannte. Ihr erster Ehemann war Horst Lichters bester Freund, und nach dessen Krebstod fanden Lichter und Nada zueinander.