Der aus «Bares für Rares» bekannte Antiquitätenhändler Walter Lehnertz warnt seine Fans vor einer Betrugsmasche, die offenbar gerade auf einem Kleinanzeigenportal die Runde macht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Walter Lehnertz warnt auf Instagram vor Betrüger mit falscher Masche

Unbekannter gibt sich als «Vorkäufer» des TV-Stars aus

Seit 2023 heisst Plattform «Kleinanzeigen», nicht mehr eBay Kleinanzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Walter Lehnertz (59) möchte einem mutmasslichen Betrüger das Handwerk legen. In einem neuen Instagram-Video warnt er seine Followerinnen und Follower vor einer Masche, auf die er zuletzt aufmerksam wurde. Er bittet seine Fans darum, auch andere Menschen darüber zu informieren, die sich nicht in Social-Media-Netzwerken herumtreiben.

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Lehnertz ist ein Kunst- und Antiquitätenhändler, der vor allem durch die beliebte ZDF-Show «Bares für Rares» bekannt wurde. Fans des Formats kennen ihn auch als «80-Euro-Waldi» oder einfach nur «Waldi». Offenbar ein Betrüger möchte sich jetzt nach Darstellung von Lehnertz die Popularität der Fernsehsendung und des «Bares für Rares»-Händlers zunutze machen, um andere über den Tisch zu ziehen.

Walter Lehnertz ist nicht tot und schickt auch keinen «Vorkäufer»

Zunächst spricht Lehnertz immer wieder auftauchende, falsche Todesmeldungen an, tut diese aber schnell ab. Sei es drum, dass er «alle 14 Tage sterbe», dafür fühle er sich «noch ganz gut», scherzt Waldi in dem Clip.

«Aber jetzt ist wieder irgend so ein Spacko unterwegs», der sich «in unserem Namen auf eBay Kleinanzeigen» melde und vorgebe, «Vortester oder Vorkäufer» des «Bares für Rares»-Stars zu sein, wettert Lehnerzt. Damit meint er vermutlich das Portal «Kleinanzeigen», das sich vor mehreren Jahren umbenannt hat und seit 2023 nicht mehr unter dem Namen «eBay Kleinanzeigen» zu finden ist.

Die unbekannte Person gebe demnach vor, zum Team der Sendung zu gehören. Man wolle auch «rechtliche Schritte» einleiten, kündigt Lehnertz an. Er bittet darum, allen Menschen ohne Social-Media-Konto davon zu erzählen, «damit diesem Spacko das Handwerk gelegt wird, dass er nicht in unserem Namen die Leute abziehen kann». Auch schreibt Lehnertz zu dem Video: «Was habe ich die Schnauze voll. Bitte teilen und weitersagen.»