DE
FR
Abonnieren

«Was habe ich die Schnauze voll»
«Bares für Rares»-Händler warnt vor Betrüger

Der aus «Bares für Rares» bekannte Antiquitätenhändler Walter Lehnertz warnt seine Fans vor einer Betrugsmasche, die offenbar gerade auf einem Kleinanzeigenportal die Runde macht.
Publiziert: 10:10 Uhr
Kommentieren
1/5
Der «Bares für Rares»-Händler Walter Lehnertz ist Fans vor allem als Waldi bekannt. Auf Instagram warnt er vor Betrügern.
Foto: imago images/Panama Pictures/Christoph Hardt

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Walter Lehnertz warnt auf Instagram vor Betrüger mit falscher Masche
  • Unbekannter gibt sich als «Vorkäufer» des TV-Stars aus
  • Seit 2023 heisst Plattform «Kleinanzeigen», nicht mehr eBay Kleinanzeigen
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Walter Lehnertz (59) möchte einem mutmasslichen Betrüger das Handwerk legen. In einem neuen Instagram-Video warnt er seine Followerinnen und Follower vor einer Masche, auf die er zuletzt aufmerksam wurde. Er bittet seine Fans darum, auch andere Menschen darüber zu informieren, die sich nicht in Social-Media-Netzwerken herumtreiben.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Lehnertz ist ein Kunst- und Antiquitätenhändler, der vor allem durch die beliebte ZDF-Show «Bares für Rares» bekannt wurde. Fans des Formats kennen ihn auch als «80-Euro-Waldi» oder einfach nur «Waldi». Offenbar ein Betrüger möchte sich jetzt nach Darstellung von Lehnertz die Popularität der Fernsehsendung und des «Bares für Rares»-Händlers zunutze machen, um andere über den Tisch zu ziehen.

Walter Lehnertz ist nicht tot und schickt auch keinen «Vorkäufer»

Zunächst spricht Lehnertz immer wieder auftauchende, falsche Todesmeldungen an, tut diese aber schnell ab. Sei es drum, dass er «alle 14 Tage sterbe», dafür fühle er sich «noch ganz gut», scherzt Waldi in dem Clip.

Mehr zu «Bares für Rares»
So viel sind Boris Beckers getragene Schuhe wert
So viel sind sie wert
Beckers Schuhe tauchen bei «Bares für Rares» auf
Horst Lichter kann Wert von rostigem Werbeschild kaum fassen
Mit Video
Schock bei «Bares für Rares»
Lichter kann Wert von rostigem, altem Schild kaum fassen
Händler rennt mit 10'000-Franken-Ring aus Studio
Mit Video
Aufreger bei «Bares für Rares»
Händler rennt mit 10'000-Franken-Ring aus Studio
Erbstück verzückt Händler bei «Bares für Rares»
Preis verfünffacht!
Erbstück verzückt Händler bei «Bares für Rares»

«Aber jetzt ist wieder irgend so ein Spacko unterwegs», der sich «in unserem Namen auf eBay Kleinanzeigen» melde und vorgebe, «Vortester oder Vorkäufer» des «Bares für Rares»-Stars zu sein, wettert Lehnerzt. Damit meint er vermutlich das Portal «Kleinanzeigen», das sich vor mehreren Jahren umbenannt hat und seit 2023 nicht mehr unter dem Namen «eBay Kleinanzeigen» zu finden ist.

Die unbekannte Person gebe demnach vor, zum Team der Sendung zu gehören. Man wolle auch «rechtliche Schritte» einleiten, kündigt Lehnertz an. Er bittet darum, allen Menschen ohne Social-Media-Konto davon zu erzählen, «damit diesem Spacko das Handwerk gelegt wird, dass er nicht in unserem Namen die Leute abziehen kann». Auch schreibt Lehnertz zu dem Video: «Was habe ich die Schnauze voll. Bitte teilen und weitersagen.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen