Mega-Fund in der neuen Folge von «Bares für Rares»: Seit langem mal wieder geht ein Schmuckstück in der Trödel-Show für eine fünfstellige Summe über den Tisch. Ein Händler schnappt sich den Ring und rennt aus dem Studio.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rubinring aus Beverungen erzielt bei «Bares für Rares» 10'500 Euro

Experten schätzten Ringwert auf bis zu 12'000 Euro

3,5 Karat Rubin, 750er-Gold, verkauft an Elke Velten (73)

Fynn Müller People-Redaktor

Ein Rubinring verzückt die Experten bei «Bares für Rares». Michael aus Beverungen will das Erbstück seiner Mutter in der beliebten ZDF-Sendung verkaufen. Seine Frau würde den Ring nicht tragen wollen, da er ihr zu pompös ist. «Da dachte ich mir, ich bringe ihn mal zu euch», sagt Michael. Moderator Horst Lichter (64) und Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) sind ganz aus dem Häuschen.

Michael wünscht sich für den Ring eine fünfstellige Summe. Der Ring besticht durch seinen grossen himbeerroten Rubin und zwei Altschliffdiamanten. Rezepa-Zabel lobt die Qualität des Rubins, den sie als natürlichen Ursprungs einstuft, sowie die beiden Diamanten. Auch die Ringschiene aus 750er-Gold überzeugt sie. Ihr Wertschätzungsurteil: 11’000 bis 12’000 Euro.

Händler rennt aus Studio

Voller Zuversicht geht Michael in Richtung Händlerraum. Als Händler Wolfgang Pauritsch (54) die Karat-Zahl (3,5 Karat) des prächtigen Schmuckstücks erfährt, steckt er den Ring kurzerhand an seinen Finger und rennt aus dem Händlerraum. Natürlich ist es nur ein Spass. «Entschuldigung. Das war jetzt so mein inneres Ich», witzelt er.

Händler Wolfgang Pauritsch eröffnete mit einem Gebot von 3'500 Euro. Schnell entwickelt sich ein hitziger Bieterwettstreit, bei dem die Preisangebote immer höher klettern. Am Ende geht der Ring für 10'500 Euro zu Händlerin Elke Velten (73). «Ich bin so stolz auf mich», jubelt sie. Michael ist ebenfalls zufrieden, auch wenn der Preis am Ende leicht unter der Einschätzung der Expertin liegt. Trotzdem: Den Wunschpreis von einer fünfstelligen Summe hat er bekommen.

Zuletzt sorgte ein Aquamarin, das für den fünffachen Preis über den Tisch ging, für Aufsehen bei «Bares für Rares».