Die Trödelsendung «Bares für Rares» ist beim täglichen TV-Publikum sehr beliebt. Jetzt warnt Expertin Annika Rassbach vor einer Betrugsmasche rund um die ZDF-Sendung, die gerade die Runde macht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Betrüger geben sich als «Bares für Rares»-Mitarbeiter aus, warnen Experten

Falsche Anrufe und Besuche zielen auf Vertrauen und Geld der Opfer

Millionen Zuschauer täglich bei Horst Lichters Kult-Trödelshow

Fynn Müller People-Redaktor

Stell dir vor, das Telefon klingelt und am anderen Ende ist eine Person, die vorgibt, für «Bares für Rares» zu arbeiten. Was wie der Eintritt in die beliebte ZDF-Sendung klingt, ist in Wahrheit eine fiese Masche. Betrüger würden damit gerade im grossen Stil zuschlagen.

Annika Rassbach, die bei «Bares für Rares» als Expertin auftritt und jeweils die Werte der Raritäten einschätzt, warnt in einem ausführlichen Instagram-Post vor der Betrugsmasche. «Unser ganzes Team versucht gerade aktuell alles, um diese betrügerischen Machenschaften aufzudecken und zu stoppen», schreibt sie.

Die Betrüger würden zuerst das Vertrauen des Gegenübers gewinnen, um ihnen dann das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ihr Appell: «Wendet euch in Extremfällen auch an die Polizei.»

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So erkennst du die Masche

Ein Detail verrät die Betrüger sofort: Die echte «Bares für Rares»-Redaktion würde niemals zum Hörer greifen. Auch würden die Experten nicht einfach vor der Haustür auftauchen, um im Keller nach möglichen Schätzen für die TV-Sendung zu suchen. Wer wirklich mitmachen will, kann sich nur über die offizielle Online-Bewerbung anmelden. Wer sich fälschlicherweise als Vertreter der Sendung ausgibt, handle rechtswidrig.

Auch Händler-Kollege Markus Wildhagen (60) schaltet sich ein und warnt seine Fangemeinde. Sein Fazit: «Der Verdacht liegt nahe, dass hierbei versucht wird, das Vertrauen unserer Marke auszunutzen.»

Die Kult-Trödelshow rund um Horst Lichter (64) begeistert täglich Millionen. Erst kürzlich sorgten die versteigerten Schuhe von Boris Becker (58) für Aufsehen.