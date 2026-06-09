Bei «Bauer sucht Frau International» kommt es in Südtirol zum Zickenkrieg zwischen den beiden Hofdamen. Ein Vorwurf jagt den nächsten – und zwischen der deutschen Katarina und Jasmin aus der Schweiz eskaliert der Kampf um Bauer Andreas.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andreas aus Südtirol wählt Katarina statt Jasmin bei «Bauer sucht Frau»

Hitzige Konflikte: Katarina wirft Jasmin fehlendes Engagement für Hofleben vor

Jasmin reist wütend ab, Katarina feiert ihren Triumph über die Konkurrentin

Silja Anders Redaktorin People

Bei der RTL-Sendung «Bauer sucht Frau» ist es immer das übliche Spiel: Ein Landwirt oder eine Landwirtin suchen die grosse Liebe und laden zwei bis drei Bewerber auf ihren Hof ein, um umworben zu werden. Genauso läuft es auch bei «Bauer sucht Frau International». In der aktuellen Staffel buhlen Katarina (43) aus Hessen und Jasmin (41) aus Zürich um das Herz von Landwirt Andreas (46) in Südtirol.

Dass jede Dame stets hofft, die Gunst ihres auserwählten Bauern zu gewinnen, ist die Norm. Dabei kann es durchaus auch zu härteren Konkurrenzkämpfen kommen. Schliesslich will man sich von seiner besten Seite zeigen. Ein Zickenkrieg ist da gut und gerne mal vorprogrammiert, wie das aktuelle Beispiel von Katarina und Jasmin zeigt.

Das Hoffest endet im Drama

Immer wieder betont Katarina in der Staffel, dass Andreas ihr Traummann sei. Jasmin gibt sich aber nicht so leicht geschlagen und geht in die Vollen – inklusive innigen Blicken, Küssen auf die Wange und freizügigen Outfits. Beim Hoffest kann allerdings eher Katarina punkten, denn sie geht offen auf Freunde und Familie von Andreas zu, tanzt ausgelassen mit und zeigt Begeisterung an den Südtiroler Bräuchen. Jasmin hält sich eher im Hintergrund, was sie offiziell mit ihrer Schüchternheit begründet.

Andreas scheint sehr angetan von Katarina, nimmt sie immer wieder in den Arm und tanzt eng umschlungen mit ihr – sehr zum Missfallen von Jasmin. Und damit ist der Startschuss für das grosse Hofdrama gefallen. Nach dem Hoffest konfrontiert Jasmin den Landwirt, erklärt ihm, dass sie sich vernachlässigt fühle, und wirft Katarina vor, Andreas zu manipulieren. Katarina mischt sich ins Gespräch ein und fordert Jasmin dazu auf, sich zurückzuziehen und Andreas der Hessin zu überlassen. Ausserdem soll die Deutsche ihrer Konkurrentin unterstellen, nicht für den harten Hofalltag gemacht zu sein.

Katarina ist überzeugt: «Jasmin kann nicht so fühlen wie ich!»

Am nächsten Tag in der Küche reden die Hofdamen noch einmal miteinander und Katarina fragt Jasmin, ob sie sich sicher sei, dass Andreas ihr Traummann sei. «Ich bin genauso für Andreas hier wie du», erwidert Jasmin. «Ich habe Gefühle für ihn und ich werde nicht einfach aufgeben.» An der Ernsthaftigkeit der Gefühle von Jasmin zu Andreas zweifelt Katarina und sagt: «Jasmin kann nicht fühlen wie ich. Das kann sie gar nicht. Weil ich liebe anders! Und es gibt selten Menschen, die so lieben können wie ich.»

Auf Jasmins Antwort, dass sie Katarina Andreas nicht kampflos überlassen will, reagiert die Hessin mit Trotz. «Dann räume ich das Feld und dann fahr ich nach Hause.» Als Jasmin diese Reaktion als «Kindergartenkacke» bezeichnet, sagt Katarina schnippisch: «Das ist das wahre Leben.»

Eine freut sich, eine reist wütend ab

«Sie nimmt mir die Chance. Ich meine es ehrlich. Das ist für mich ganz schlimm», sagt Katarina und stellt klar: «Das wäre ganz schlimm für mich, wenn er sich für sie entscheiden würde. Bei mir wird er dann nicht mehr ankommen müssen, wenn das nicht gut geht!» Währenddessen hat Jasmin Angst, dass Andreas sich von Katarina manipulieren lässt und «nicht sieht, wie sie wirklich ist». Als Jasmin bei einem Einzelgespräch mit Andreas verlangt, zu wissen, woran sie sei, muss er am Ende zugeben, sich für Konkurrentin Katarina entschieden zu haben. Für die gebürtige Deutsche mit Wohnsitz in Zürich ist das ein Schock, denn sie war sich sicher, Andreas bereits erobert zu haben. Sie vermutet eine Kurzschlussreaktion, weil sie eine sofortige Antwort von ihm erwartete. Jasmin ist verletzt und warnt Andreas: «Du wirst keinen Schritt mehr alleine machen können. Irgendwann wird sie dir zu viel werden. Dann komm aber ja nicht wieder auf mich zu.» Jasmin packt ihre Sachen und reist ohne ein Abschiedswort oder eine Umarmung ab.

So gross die Enttäuschung bei Jasmin auch ist, Katarina triumphiert umso mehr. «Mein Traum ist wahr geworden. Vom ersten Moment an gespürt und auch recht behalten.»