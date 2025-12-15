Zuschauer kritisieren, dass Kandidat Daniel seine zwei Hofdamen als Arbeitskräfte ausnutzt. Im Netz wird hitzig diskutiert.

Darum gehts «Bauer sucht Frau»-Kandidat Daniel steht wegen Umgang mit Hofdamen in Kritik

Zuschauer bemängeln hohes Arbeitspensum für potenzielle Partnerinnen auf Daniels Hof

Fynn Müller People-Redaktor

«Bauer sucht Frau» steht in der Kritik. Besser gesagt, einer der Kandidaten der diesjährigen Staffel. Die Rede ist von Landwirt Daniel (33) aus Nordrhein-Westfalen, dessen Umgang mit seinen zwei Hofdamen Jenny (26) und Emely (29) den Zuschauern gar nicht gefällt.

Die beiden Damen müssen auf Daniels Hof kräftig mit anpacken. Fensterputzen, Ausmisten des Bullenstalls: Die Liste der Aufgaben ist lang. «Am Ende des Tages geht es ja nicht darum, eine Arbeitskraft mit Familienanschluss zu finden», sagt Daniel – und sorgt mit dieser Aussage für rote Köpfe. Denn: Die Fans kaufen ihm das nicht ab.

Scharfe Kritik im Netz

In den sozialen Medien hagelt es kritische Kommentare. «Er hat doch eine Challenge daraus gemacht, wer von den beiden Frauen ist besser oder schlechter beim Arbeiten. Für ihn kommt erstmal die Arbeit, dann lange Zeit nichts und dann vielleicht mal die Frau», schreibt ein User. Ein anderer findet: «Ich denke dann immer, suchen sie jetzt eine Frau für ihr Herz oder suchen sie eine Arbeitskraft?»

Die Zuschauer sind sich sicher, dass Daniel mehr an einer fleissigen Mitarbeiterin als an einer Partnerin interessiert sei. Zwar betont Kandidatin Jenny, dass sie mit der Arbeit auf dem Hof keine Probleme habe. Trotzdem wird von den Zuschauern das hohe Arbeitspensum bemängelt, das Daniel von seinen Hofbesucherinnen erwartet.

Eine Frau muss den Hof verlassen

Abseits der Kritik hat Daniel auch eine Entscheidung zu treffen. Wer von den beiden Frauen bleibt und wer muss gehen? Emely lässt keinen Flirtversuch aus und macht deutlich, dass sie Daniel für sich gewinnen möchte. Ihre direkte Art kommt jedoch weder bei Daniel noch bei ihrer Konkurrentin Jenny gut an. Die Situation eskaliert, als Emely Daniel während der Stallarbeit mehrfach mit Wasser bespritzt. Der Landwirt reagiert sichtlich genervt.

Die Aktion hat Folgen: Daniel entscheidet sich, Jenny auf dem Hof zu behalten und Emely nach Hause zu schicken. «Ich bin so erleichtert, dass ich Daniel endlich für mich habe», schwärmt Jenny. «Er hat mir andere Signale gesendet!», sagt die enttäuschte Emely.