Lucas ist für seine grosse Liebe Conny nach Kanada gezogen. Kulinarisch muss sich der Thurgauer noch an seine neue Heimat gewöhnen. Bei einer Grillparty gibts selbst gemachte Burger aus Bären- und Pumahackfleisch.

Darum gehts Lucas zog nach Kanada zu Conny, die er bei «Bauer, ledig, sucht» kennenlernte

Auf Connys Ranch gibt es unerwartete kulinarische Erlebnisse wie Bären- und Pumafleisch

Die nächste Folge «Bauer, ledig, sucht» läuft am 7. Dezember um 20.15 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Seit kurzem lebt Lucas (60) auf einer Ranch in Vancouver Islands. Der Thurgauer hat sein altes Leben hinter sich gelassen und ist der Liebe wegen nach Kanada ausgewandert. Dort wohnt seine Ehefrau Conny (57), die er letztes Jahr bei «Bauer, ledig, sucht» kennengelernt hat.

Bei den beiden hat es sofort gefunkt. So sehr, dass sie unmittelbar nach der Hofwoche geheiratet haben – und jetzt gemeinsam in Kanada leben. Schnell wird Lucas klar: Das Leben auf Connys Ranch bringt unerwartete kulinarische Erlebnisse mit sich. In der neuesten Folge bereiten die beiden ein Barbecue vor, weil sie am Abend Gäste bei sich erwarten.

«Würde in der Schweiz für Stirnrunzeln sorgen»

Es gibt selbst gemachte Burger. Statt Rindfleisch packt Conny Bären- und Pumafleisch aus. «In der Schweiz würde das für Stirnrunzeln sorgen», ist sich Lucas sicher. Conny klärt auf: «In Kanada ist es so, dass wenn du eine Ranch hast, darfst du auch Tiere schiessen, die auf deine Tiere losgehen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die gebürtige Aargauerin betont, dass sie das erlegte Wild jeweils vollständig verwerte: «Wir brauchen das ganze Fleisch und schauen auch, dass wir das Fell weiterverwenden können.» Wichtig zu wissen sei, dass der Verzehr solchen Fleisches nur für den Eigengebrauch erlaubt ist und nicht kommerziell gehandelt werden darf.

«Das macht keine normale Frau»

Lucas ist beeindruckt von Connys Fähigkeiten, die das Tier nicht nur selber ausgenommen, sondern auch selbst erlegt hat: «Da habe ich mir schon gedacht: Boah, das macht keine normale Frau. Das ist speziell.» Eines Nachts sei seine Conny aufgestanden, «um dann im Nachthemd einen Bären zu schiessen, der an ihrem Auto war.»

Bärenfleisch hat Lucas schonmal probiert. «Puma noch nie. Deswegen bin ich sehr gespannt.» Bei ihren kanadischen Gästen kommt das ungewöhnliche Barbecue super an, schliesslich ist es für sie nicht neues. «Puma schmeckt wie Schwein», sagt jemand der Gäste. Auch der Thurgauer ist positiv überrascht, schwärmt vom Pumafleisch und betont, dass er die Entscheidung, nach Kanada auszuwandern, keineswegs bereue.

Die nächste Folge «Bauer, ledig, sucht» läuft am Sonntag, 7. Dezember, um 20.15 Uhr auf 3+.