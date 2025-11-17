Conny und Lucas lernten sich bei «Bauer, ledig, sucht» kennen und lieben. Jetzt folgt beim Paar der nächste grosse Schritt: Der Thurgauer lässt die Schweiz hinter sich und zieht zu der Bäuerin nach Kanada.

Lucas gibt für Conny sein Leben in der Schweiz auf

1/11 Conny begrüsst ihren Ehemann Lucas am Flughafen in Vancouver. Foto: CH Media / «Bauer, ledig, sucht...»

Darum gehts Conny und Lucas heiraten nach TV-Show und leben nun in Kanada

Der Thurgauer gibt sein Leben in der Schweiz und zieht nach Vancouver

Fynn Müller People-Redaktor

Letztes Jahr feierte «Bauer, ledig, sucht» Kanada-Premiere. Auswanderin Conny (57) zeigte in der Sendung ihr neues Zuhause, eine Ranch in Vancouver. Dass sich ihr Leben mit dem TV-Dreh für immer verändern würde, ahnte sie nicht.

Denn: Mit Lucas (60) aus dem Thurgau machte sich 2024 ihr zukünftiger Ehemann auf den Weg nach Kanada. Zwischen den beiden funkte es sofort. So läuteten nach einer kurzen, aber intensiven Kennenlernphase, unmittelbar nach der Hofwoche die Hochzeitsglocken.

Jetzt wagt das Ehepaar den nächsten grossen Schritt. Bisher lebten sie Zehntausende Kilometer auseinander. Seit der neusten «Bauer, ledig, sucht»-Folge ist klar: Lucas hat sein Leben in der Schweiz aufgegeben und ist für seine Conny nach Vancouver ausgewandert.

Moderator besucht Lucas vor Abflug

«Dass das so harmoniert und funktioniert, das hätte ich nie gedacht», sagt Conny rückblickend. Bisher war ihre gemeinsame Zeit auf Ferienbesuche beschränkt. Das soll sich jetzt ändern. «Von Anfang an sind wir überzeugt gewesen, wir machen das Richtige», so Lucas zu Moderator Marco Fritsche (49), der den Thurgauer vor seinem Abflug besucht hat.

Dann beginnt für Lucas das Abenteuer. Erstmals steigt er ins Flugzeug nach Kanada ohne Rückflugticket. Am Flughafen in Vancouver wird er herzlich von seiner Conny empfangen. «Ich bin erleichtert, dass der Lucas jetzt da ist», sagt sie. Lucas gibt zu, dass die Situation für ihn noch etwas surreal sei: «Dass mein Daheim jetzt da ist, das habe ich noch nicht ganz verinnerlicht.»

Conny ist sich bewusst, dass Lucas für die gebürtige Aargauerin sein bisheriges Leben aufgibt. Für sie sei das alles andere als selbstverständlich. «Ich rechne dir das sehr hoch an, dass du diesen Schritt gemacht und alles für mich aufgegeben hast.»

Wie schnell sich Lucas in Kanada einlebt und wie es mit Conny weitergeht, werden die nächsten Folgen von «Bauer, ledig, sucht» zeigen. Weiter gehts am Sonntag, 23. November, um 20.15 Uhr auf 3+.