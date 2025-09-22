Gabi von «Bauer, ledig, sucht …» rührte mit ihrem ersten Kuss seit 46 Jahren die Blick-Leserschaft. Wie steht es um die junge Liebe zwischen ihr und dem Schwyzer Röbi?

Aktuell läuft auf Oneplus die 21. Staffel von «Bauer, ledig, sucht …». Die heimliche Königin der Herzen: Bäuerin Gabi. Vergangene Woche hatte sie ihren allerersten Kuss seit 46 Jahren. Jetzt geht die Hof-Romanze mit Röbi in die nächste Runde.

In der neuen Folge nimmt die Pferdezüchterin ihren Hofherrn mit auf eine ganz besondere Mission. «Röbi und ich gehen jetzt zu einer Stute flirten», sagt Gabi verschmitzt. Mit im Gepäck ist ihr Hengst Erod. «Dann tun wir sie schmecken lassen und schauen, ob sie bereit wären, für mehr.»

Statt Hengst und Stute sind es am Ende Gabi und Röbi, die mit dem Liebesfunken spielen. «Flirten? Ou, das will ich auch mal, aber mit dir», neckt Röbi seine Hofdame. Gabi entgegnet: «Ich habe im Flirten keine Übung. Röbi hat mehr Ahnung. Er kann mir beibringen, wie es am schönsten ist.»

Gabi will kein Weichei

Für Gabi ist klar: Männer müssen nicht mit «dicken Autos» protzen, um Eindruck zu machen. «Ich will einen Mann, wo man sieht, dass er lieb ist, sensibel. Aber auch kein Weichei. Gerade bei mir, weil ich nicht so viel Erfahrung habe, will ich, dass er es ruhig angehen lässt.»

Nach dem Pferdeausflug überrascht Röbi seine Gabi mit einem symbolischen Geschenk, pflanzt ihr vor der Weide einen Baum ein. «Eine gute Beziehung braucht ein langsames Wachstum. Schnelles Wachstum funktioniert nur kurze Zeit», ist sich der Schwyzer sicher. «Wir sehen den Baum wachsen. Die Liebe wächst auch. Und wenn der Baum mal grösser ist, kann man auch noch eine Bank darunter stellen.»

Mehrere Küsse von Röbi

Gabi freut sich sehr, sagt, dass sie von ihrem verstorbenen Mann nie Geschenke bekommen hätte. Als Dankeschön gibt sie ihrem Röbi gleich mehrere Schmatzer. Denn nachdem Gabi endlich wieder geküsst hat, kann sie vom Schmusen gar nicht genug kriegen.

«Der Kuss vor dem Baum hat sich sehr gut angefühlt. Gabi fühlt sich sicher bei mir», sagt Röbi. «Aber die Initiative kommt schon eher von meiner Seite.» Das könne sich laut Gabi bald ändern. «Wenn im Haus niemand da ist, kann ich auch mal anfangen».