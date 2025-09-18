Bäuerin Gabi erhält ersten Kuss nach 46 Jahren

Gabi, 65-jährige Kandidatin bei «Bauer, ledig, sucht …», erlebt ihren ersten richtigen Kuss. Nach über 40 Jahren Ehe ohne Küssen feiert sie ein Hoffest und tanzt erstmals seit ihrer Hochzeit 1979 wieder.

«Bauer, ledig, sucht …»-Kandidatin Gabi (65) unterhält die Fans des Kuppelformats nicht nur mit ihrer aufgestellten, direkten und humorvollen Art, sondern auch mit ihrer Kussgeschichte. Denn obwohl sie über vier Jahrzehnte verheiratet war, habe sie «wirklich fast nie geküsst», da ihr Mann dies einfach nicht mochte. Dies wollte sie mithilfe der Sendung ändern – und siehe da, in der neusten Folge der aktuellen Staffel hat es geklappt!

Doch von vorne. Zum ersten Mal in ihrem Leben möchte die Pferdezüchterin Gabi ein Hoffest feiern. Höchste Zeit, denn «das letzte grosse Fest war, als wir geheiratet hatten – 1979». Ihr Mann ist mittlerweile seit vier Jahren tot, und nun kämpft Kandidat Röbi um das Herz der 65-Jährigen.

Mit dem Fest möchte sich die St. Gallerin bei ihren Nachbarn und Freunden für die Unterstützung der vergangenen Jahre bedanken und die Gelegenheit nutzen, ihnen Röbi vorzustellen. Kurzerhand wird eine Scheune in eine Festhalle umgemünzt, Liveband inklusive.

«Ich habe jetzt mal gegoogelt, wie man es macht»

Bei den Takten des Schlagerduos Pläuschler hält es Röbi und Gabi nicht mehr auf den Festbänken, und sie wagen gar ein Tänzchen. Für Gabi ist es das erste im neuen Jahrtausend – das letzte Mal schwebte sie an ihrer Hochzeit vor 46 Jahren übers Parkett. Nach der gemeinsamen Tanzeinlage gibt es Applaus von der 70-köpfigen Gästeschar – und der lang ersehnte Kuss.

«Wenn man so lange nicht – eigentlich noch nie – geküsst hat, muss man sich erst etwas hineinfühlen. Der Kuss war einfach schön», freut sich Gabi nach dem Schmatzer von ihrem Röbi. Küssen verlerne man nicht, heisst es. Doch sie hat es gar nie wirklich gelernt, wie sie in einer früheren Folge erklärte, und sich daher dort Hilfe gesucht, wo alle nach Antworten suchen: «Ich habe jetzt mal gegoogelt, wie man es macht, und … ähm … also so wie es beschrieben ist, hoffe ich, es kommt jemand, der küssen kann. Das ist besser als mit Google.»

Und? Hat sich ihre Kuss-Recherche ausgezahlt? «Der erste Kuss auf den Mund hat sich sehr gut angefühlt», meint Röbi in der Sendung. «Mein Gefühl zu Gabi hat sich natürlich noch recht massiv gesteigert. Also die Schmetterlinge sind jetzt noch tiefer ins Herz gewandert, sogar sehr tief.»