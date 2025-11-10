Nach der gemeinsamen Hofwoche müssen sich Bauer Peter und seine Hofdame Brigitte verabschieden. Die erste Skepsis ist grossen Emotionen gewichen. Haben der Luzerner und seine Baslerin eine Zukunft?

Wer hätte das gedacht, als Peter (62) und Brigitte (58) sich bei «Bauer, ledig, sucht» zum ersten Mal trafen? Aus anfänglicher Skepsis sind inzwischen ganz grosse Gefühle geworden. Hofdame Brigitte aus Basel-Land durfte eine Woche bei Peter auf dem Hof in Luzern verbringen. Und siehe da: Plötzlich fällt den beiden der Abschied schwer.

Peter gibt zu, dass er anfänglich nicht besonders überzeugt war, ob das mit Brigitte etwas wird. Denn schon bei der Begrüssung war Brigitte zurückhaltend, zeigte keine überschwängliche Freude über Peters Willkommensbanner, welches er ihr liebevoll gebastelt hatte. All die Zweifel sind inzwischen verflogen, denn Brigitte zeigte Peter mit der Zeit, was in ihr steckt.

Peter würde Brigitte wohl vom Fleck weg heiraten

Jetzt heisst es allerdings: Abschied nehmen. Die gemeinsame Woche ist vorbei. Doch hat das Paar eine Zukunft? «Ich habe schon Schmetterlinge im Bauch», gesteht Brigitte und auch Peter scheint sehr von ihr angetan zu sein. Als er das Thema Umzug auf seinen Hof anspricht, muss Brigitte ihren Bauern allerdings zügeln. «Ich habe noch Verpflichtungen daheim», sagt sie ihm. «Wir müssen es langsam angehen. Wenn es zu schnell geht, geht es meistens auch wieder auseinander – und das wäre schade», erklärt Brigitte Peter. Dafür hat Peter Verständnis und sagt in die Kamera, dass man die Fernbeziehung nun ausprobieren müsse und Brigitte am Wochenende und in den Ferien vorbeikommen kann – mit der Zeit könne sie dann vielleicht doch zu ihm ziehen. «Dann packen wir es zusammen an – in schlechten und in guten Zeiten», sagt Peter zu Brigitte und sie fügt humorvoll hinzu: «Bis wir graue Haare haben.» Das klingt von Peter beinahe schon wie ein Heiratsantrag.

Grosse Emotionen und nur ein Abschied auf Zeit

Wie gross seine Gefühle für Brigitte inzwischen sind, wird auch klar, als die beiden sich vorerst verabschieden müssen. Denn da kann sich der Bauer nicht mehr zurückhalten und lässt seinen Emotionen freien Lauf. So sehr, dass Brigitte fast nicht weiss, wie sie ihren Peter noch trösten soll. Aber sie hat noch ein Ass im Ärmel. Zum Abschied schenkt sie ihm ein eingerahmtes Foto der beiden in Tracht.

Peter ist sprachlos und verspricht, dass das Bild einen besonderen Platz in seinem Haus bekommen wird. «Wenn dann Besuch kommt, kann ich sagen: ‹Das ist also jetzt Brigitte!›», sagt Peter stolz und macht seiner Herzdame dann noch eine besondere Liebeserklärung: «Jetzt habe ich mein Glück gefunden!» Umso schwerer fällt es ihm, sie jetzt gehen zu lassen. «Ich hoffe, du kommst zurück zu mir und wir können gemeinsam alt werden», sagt Peter, woraufhin Brigitte ohne zu zögern antwortet: «Ich komme so schnell wie möglich zurück zu dir!» Na, wenn das mal keine guten Voraussetzungen für ein Happy End sind.