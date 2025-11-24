Liebes-Krise bei Kult-Bauer Sepp und seiner Claudia

Bei Sepp und seiner Claudia kriselt es. Nach sieben Jahren steht die Beziehung des «Bauer, ledig, sucht»-Paar auf der Kippe. Ist ihre Liebe noch zu retten?

Sepp und Claudia treffen sich nach einem Jahr wieder

Claudia fühlte sich verletzt, weil Sepp sie nicht besuchte

Acht Jahre ist es her, dass Bauer Sepp (81) aus dem Urnerland bei «Bauer, ledig, sucht» seine Claudia (69) kennengelernt hat. Mit ihm verliebte sich die ganze Schweiz. Schnell wurden die beiden zum Kult-Pärchen der Sendung.

Jetzt das: Sepp und Claudia haben sich seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, wie der Geissenbauer Moderator Marco Fritsche (49) in der neusten Folge gesteht. «Claudia war länger nicht da, wir haben nur telefoniert», beginnt Sepp. Die Zürcherin hätte sich einer schwierigen Operation an der Hüfte unterziehen müssen.

Als Fritsche ihn fragt, ob er sie im Spital besucht habe, wird Sepp emotional: «Ich wollte im Herbst oder im Winter zu ihr fahren», sagt er leise. «Aber ich hatte niemanden, der für die 30 Geissen geschaut hat. Am Abend nach Hause gehen, wäre streng gewesen.»

Fritsche hakt ein: «Also hast du deine Geissen doch wieder Claudia vorgezogen?» Sepp schluckt. Er muss sich eingestehen, dass der Moderator recht hat. «Ich habe sie enttäuscht», sagt der Kult-Bauer. «Das habe ich aus den letzten Telefonaten rausgehört.»

Die Einsamkeit habe ihn belastet. «Ich habe Claudia schon vermisst. Als meine Frau gestorben ist, hätte ich nicht gedacht, dass ich noch mal jemanden kennenlerne.» Sepp wischt sich Tränen aus dem Gesicht. «Dass sie so lange nicht da war, hat mich psychisch belastet. Ich will den Rest vom Leben mit ihr teilen.»

Das sagt Claudia zur Beziehung

Fritsche verabschiedet sich vorerst vom Bauer und fährt zu Claudia, um ihre Seite zu hören. «Er ist nie gekommen. Er ist in die Ferien, als ich operiert wurde. Aber er ist auch nachher nicht gekommen. Ich habe es nicht verstanden. Er hat immer davon geredet, aber gekommen ist er nicht. Es hat mich schon verletzt», gesteht sie.

Claudia habe zuletzt die Nähe gefehlt. «Ich habe ihm vor einem Jahr schon gesagt, er soll auch mir wieder mal einen Kuss geben und nicht nur den Geissen. Auf einmal gab es keine Küsse mehr und er hat mich nicht mehr gehalten.» Fritsche will wissen, was die Beziehung noch für sie ist. «Ich weiss es nicht. Freundschaftlich vielleicht.» Dann sagt sie leise: «Seine Art und die Person habe ich vermisst. Ich hoffe, dass es wieder besser wird.»

Das grosse Wiedersehen

Fritsche spielt Amor und organisiert ein Treffen mit beiden. Gemeinsam mit Claudia reist er auf den Hof von Sepp. Von weitem witzelt die Zürcherin: «Ein Coiffeur wäre wieder mal nötig.» Zur Begrüssung gibt ihr Sepp drei Küsschen. Zu Beginn liegt noch etwas Spannung in der Luft. Diese legt sich mit der Zeit.

Claudia erzählt ihm, warum sie verletzt war. Sepp hört ihr zu und entschuldigt sich. «Es tut mir leid. Ich war mit mir selber beschäftigt». Claudia verzeiht ihm. «Ich glaube, er hat es schon bereut. Aber er kommt von seinen Geissen nicht los.» Sepp ringt: «Alle Geissen möchte ich nicht abgeben. Claudia verlieren möchte ich aber auch nicht.»

Wie geht es jetzt weiter beim Kult-Pärchen? «Ich habe die Entschuldigung angenommen. Ich glaube, dass wir uns wieder häufiger sehen. Dass ich manchmal hochkomme, er aber auch mal runter zu mir.»