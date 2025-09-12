Neun Jahre nachdem sich ihr Ex-Mann Hendrik Bruch das Leben genommen hat, kämpft Inka Bause noch immer mit Schuldgefühlen. Die Moderatorin fragt sich, ob sie seinen Tod hätte verhindern können. Zuvor hatte sie ausführlich über ihr Single-Leben gesprochen.

«Was wäre, wenn ich ihn kurz vor seinem Tod angerufen hätte?»

Seit 15 Jahren ist die Moderatorin Single und damit glücklich

Fynn Müller People-Redaktor

Der 12. September ist für Inka Bause (56) ein schwerer Tag: Vor genau neun Jahren verlor die «Bauer sucht Frau»-Moderatorin ihren damaligen Ex-Ehemann Hendrik Bruch (1962–2016). Der deutsche Komponist und Musikproduzent nahm sich das Leben. 1996 heirateten sie, 2005 folgte die Trennung.

Hendrik Bruch kämpfte schon während der Ehe mit starken Depressionen, unternahm mehrere Suizidversuche. Bause war «machtlos vor seiner Krankheit», wie sie damals der «Bunten» erzählte. Anlässlich des neunten Todestages ihres Ex-Mannes spricht die Moderatorin erneut über seinen Suizid. Es sind ehrliche Worte, die Bause im Promi-Magazin «Freizeit Exklusiv» gebraucht.

Besonders eine Sache habe die Moderatorin nie losgelassen. «Etwa die Frage, was wäre, wenn ich meinen Ex-Mann Hendrik kurz vor seinem Tod angerufen und ihn damit vom Suizid abgehalten hätte.» Ein Gedanke, der die Deutsche auch Jahre nach der Tragödie verfolgt. Trotz ihrer Trennung 2005 pflegten Bause und Bruch ein freundschaftliches Verhältnis.

Trost findet Inka Bause vor allem bei ihrer Tochter Anneli (29), die aus der Ehe mit Bruch stammt. «Anneli ist sehr eigenständig. Mit ihrem Mut hat sie auch meinen Horizont erweitert», so Bause. Auch die Kolleginnen und Kollegen bei «Bauer sucht Frau» hätten ihr damals Halt gegeben. «Ich habe viel Anteilnahme und Zuneigung erfahren», sagte sie zu «Bild». Seit 2005 steht Bause für die Kult-Kuppelshow vor der Kamera und hilft einsamen Landwirten bei der Suche nach dem Glück.

Sie ist seit 15 Jahren Single

Im TV spielt Bause Amor, privat ticke sie anders. Seit vielen Jahren ist die Moderatorin Single – und damit ist sie auch glücklich. 15 Jahre lang habe die Moderatorin und Sängerin keinen festen Partner mehr gehabt. «Mir will keiner glauben, dass mein Leben auch ohne Mann total erfüllt, glücklich und komplett ist», sagte Bause letztes Jahr gegenüber «Bild».

Die Moderatorin habe alles erreicht, was sie sich «als junge Frau» für ihr Leben vorgenommen habe: «Ich hatte 18 Jahre eine grosse Liebe, habe eine wunderbare Tochter, Freunde, Familie, meine Hunde.» Daher könne die TV-Verkupplerin sich «jetzt ganz entspannt zurücklehnen und alles geniessen, was vielleicht noch kommt».