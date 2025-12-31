Friedrich und Laura sind nach dem Finale von «Bauer sucht Frau» offiziell ein Paar. Doch Fans werfen ihnen vor, ihre Liebe nur für mediale Aufmerksamkeit zu inszenieren, da ihre Social-Media-Reichweite seit November stark gestiegen ist.

Friedrich Diekmann (29) und Laura (26), bekannt aus der RTL-Sendung «Bauer sucht Frau», haben nach dem Finale der Show ihre Liebe zueinander gefunden. Bereits während der Hofwoche kamen der Spargelbauer und die Lehrerin einander näher. Beim Bau eines Insektenhauses soll es gefunkt haben. Danach konnten sie sich kaum mehr voneinander trennen. Nach den Dreharbeiten beschlossen sie, ihrer Beziehung eine Chance zu geben, verbrachten Weihnachten zusammen und reisten in die ersten gemeinsamen Ferien.

Die beiden Kandidaten teilten beim Wiedersehen mit, dass sie gemeinsam in die Zukunft blicken wollen. Doch nicht alle Fans glauben an die Echtheit ihrer Gefühle.

Alles nur gespielt?

Das Paar wird von einigen Zuschauern beschuldigt, ihre Beziehung in den sozialen Medien zu vermarkten. Kritiker werfen ihnen vor, ihre Liebe ausschliesslich für die mediale Aufmerksamkeit darzustellen. Tatsächlich ist Friedrichs Reichweite auf Instagram stark gestiegen: Ende November 2025 hatte er rund 65'000 Follower, mittlerweile sind es mehr als 150'000. Auch Laura konnte ihre Followerzahl deutlich erhöhen und wird nun ebenfalls als Influencerin wahrgenommen.

Einige Nutzer äussern sich dazu kritisch in den Kommentaren. «Sprungbrett für Reality TV. Beide Influencer, er 140'000 Follower, sie auch 70'000, redet bitte nicht von ‹Bauer sucht Frau›, die suchen Reichweite, und zusammen werden sie nun gepusht von RTL. Reine Zweckverbindung», schreibt ein User. Ein anderer Kommentar lautet: «Beim Abschiedsfest hat man einfach gemerkt, dass er nur nach Aufmerksamkeit geilt. Laura ist so eine sympathische und authentische Person. Das passt einfach null.»

Trotz dieser Vorwürfe lassen sich Friedrich und Laura nicht aus der Ruhe bringen. Sie stehen zu ihrer Beziehung und begegnen der Kritik mit Humor. Einige der Kommentare haben sie sogar sarkastisch kommentiert. Die Vorwürfe, ihre Beziehung sei nur eine «Show-Liebe», scheinen an ihnen abzuperlen.