Blonde Haare, gewinnendes Lachen und 110 Hektar Land – das hat Bauer Friedrich bei der RTL-Sendung «Bauer sucht Frau» zu bieten. Er ist auf der Suche nach der grossen Liebe. Doch die Flut an Bewerbungen macht es ihm nicht leicht, sich zu entscheiden.

110 Hektar Land und 35 Zimmer umfassendes Anwesen im Besitz

«Es geht nicht darum, wie viele sich bewerben, sondern, dass die Richtige sich bewirbt.» Mit diesem Satz lässt Bauer Friedrich Dieckmann (29) bei der RTL-Sendung «Bauer sucht Frau» alle Herzen schmelzen. Doch nicht nur seiner charmanten Art ist es zu verdanken, dass er die meisten Briefe in der 20-jährigen Geschichte des TV-Formats erhalten hat – sondern auch seinem guten Aussehen.

Friedrich betreibt im nordrhein-westfälischen Lippetal einen grossen Bauernhof, auf dem er in dritter Generation Weizen, Gerste, Triticale, Ackerbohnen und Mais anbaut – auf 110 Hektar Land und mit einem Anwesen, das 35 Zimmer umfasst. Moderatorin Inka Bause (56) bezeichnet ihn daher als «Landadel», wobei er sichtlich verlegen wird.

Nach dem Abitur ging es für Friedrich Dieckmann ein halbes Jahr nach Neuseeland, danach sammelte er Erfahrung auf einem Spargelhof und einem Milchviehbetrieb. Weil ihn die grosse Stadt zwischendurch reizte, zog er nach Berlin, danach nach Münster und absolvierte ein BWL-Studium, wie die «Gala» schreibt. Doch sein Herz schlug für die Landwirtschaft, und er kehrte auf den Familienhof zurück. Hier lässt er sich nun nach eigener Aussage jeden Morgen von seiner Hündin Daisy wecken und geht dann mit ihr joggen.

Auf seinem Instagram-Kanal setzt er sich für Landwirtschaft und Tierschutz ein. Unter seinen Fotos sieht man in der Regel vor allem Herz-Emojis.

Friedrich sucht die grosse Liebe

An interessierten Frauen mangelt es definitiv nicht. Das war schon vor «Bauer sucht Frau» so, verrät Dieckmann gegenüber «Bild». Eine tiefe Bindung entsteht dabei aber selten. Es müsse eine Frau sein, die zu ihm persönlich passt, aber auch zu seinem Leben auf dem Hof, sagt Dieckmann. Sein gutes Aussehen verhalf ihm zu einer Flut von Anwärterinnen, aber auch zu Anfeindungen im Netz. «Nachdem mein Vorstellungsvideo zu Pfingsten ausgestrahlt worden ist, gab es in den sozialen Medien öfters den Vorwurf, ich würde nur mitmachen, um mehr Reichweite auf Instagram zu bekommen. Da wurde geschrieben: Was will der bei ‹Bauer sucht Frau›? Wurde er beim ‹Bachelor› nicht genommen? Wurde er eingekauft? Ich habe versucht, das nicht an mich ranzulassen», verrät der Landwirt gegenüber «Bunte».

Friedrichs frühere Beziehung scheiterte, seine damalige Freundin wollte, dass er in die Stadt zieht. Der leidenschaftliche Triathlet wollte das jedoch nicht – sein Leben findet auf dem Hof statt. «Ich liebe es, mich auch mal unter den Traktor zu legen und im Dreck zu suhlen», gesteht er.

Letztlich lud Friedrich Dieckmann vier Kandidatinnen für ein erstes Kennenlernen ein. Am Ende durften Laura (26) und Selina (25) bleiben, um den begehrten Junggesellen während der Hofwoche von sich zu überzeugen. In Folge vier kam es dabei bereits zu ersten Spannungen, denn der Konkurrenzkampf wird Tatsache. Die letzte Folge der aktuellen Staffel wird am 23. Dezember ausgestrahlt. Spätestens da wird das Publikum dann auch erfahren, wer am Ende Friedrich Dieckmanns Herz erobern konnte und sich damit den wohl begehrtesten Bauern Deutschlands geschnappt hat.