Drama bei «Bauer sucht Frau»
Teilnehmer schockt mit Horror-Geschichte

Beim deutschen Kuppelformat «Bauer sucht Frau» schockiert Teilnehmer Thomas seine Hofdamen mit einer dramatischen Unfallgeschichte. Der Bio-Mutterkuhhalter verlor bei einem Zusammenstoss mit einem Reh zwei Liter Blut.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Bauer Thomas ist einer der Teilnehmer bei «Bauer sucht Frau».
Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Darum gehts

  • Schwerer Autounfall verändert Leben von «Bauer sucht Frau»-Kandidat Thomas
  • Unfall durch Reh verursacht, führte zu lebensbedrohlichem Blutverlust
  • Thomas sucht in aktueller Staffel unter zwei Hofdamen seine grosse Liebe

Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Ein schwerer Autounfall hat das Leben des «Bauer sucht Frau»-Kandidaten Thomas (39) nachhaltig verändert. Der deutsche Bio-Mutterkuhhalter weist während der Hofwoche auf eine auffällige Narbe an seinem Arm hin.

Wie es zur Wunde kam, erklärt Thomas den beiden Hofdamen Michaela und Sandra grad selbst: «Durch ein Reh». Er habe «das Lenkrad verrissen» und sich bei der Kollision verletzt. Was zunächst harmlos erschien, entpuppte sich als lebensbedrohliche Situation. «Innerlich hatte ich schon zwei Liter Blut verloren», gestand Thomas.

«Du hattest einen Schutzengel!»

Die beiden Frauen reagierten ungläubig. Sandra äusserte ihre Erleichterung: «Da hattest du einen Schutzengel, wow!» Thomas stimmte zu und fügte hinzu: «Allerdings! Nicht bloss einen.» Dieser Vorfall habe seine Lebenseinstellung grundlegend verändert.

In der aktuellen Staffel der beliebten RTL-Sendung «Bauer sucht Frau» sucht Thomas nach seiner grossen Liebe. Ungewöhnlicherweise hat er sich für zwei Hofdamen entschieden. Seine Begründung: «Ich habe mir zwei Frauen ausgesucht, da ich beiden eine Chance geben wollte – und sagen wir mal so: Die Bessere gewinnt!»

