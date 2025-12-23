Das waren die grössten Skandale bei «Bauer, ledig, sucht»

Die Kuppelsendung «Bauer, ledig, sucht» ist eines der beliebtesten TV-Formate der Schweiz. Wenn die Kamera die Bäuerinnen und Bauern begleitet, kommt es immer mal wieder zu kuriosen Situationen. Blick zeigt die drei, die am meisten zu reden gaben.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der Kuppelshow-Tourist

2022 ist der damals 33-jährige Coiffeur Markus zu auf Hofwoche zu Besuch beim schwulen Rebbauern Heischi (damals 30). Was der Walliser Landwirt nicht weiss: Der Münchner hat schon so seine Erfahrungen mit Dating-Formaten gesammelt.

Er suchte bereits bei den Kuppel-Shows «Prince Charming», «Besonders verliebt» und «First Dates» nach der Liebe seines Lebens. Da liegt die Frage natürlich nahe, ob er es wirklich ernst mit «Bauer, ledig, sucht…»-Mann Heischi meint oder ob er den grossen Auftritt vor dem Schweizer TV-Publikum sucht.

3:29 «Bauer, ledig, sucht…»: Kandidat Heischi (30) stellt sich vor

Markus macht klar: «Klar, könnte man das meinen. Aber ich habe es auf alle möglichen traditionellen Wegen probiert – war auf Apps, in Bars und so weiter. Es hat einfach nie geklappt. Ich will nicht einfach nur ins TV. Ich suche wirklich die grosse Liebe.» Obwohl die beiden eine schöne Zeit hatten, wurden sie kein Paar – die Distanz zwischen Bayern und dem Wallis war einfach zu gross.

Der rüstige Schlawiner

Im selben Jahr zauberte Bauer Hans (damals 67) dem Publikum mit seiner aufgestellten Art stets ein Lächeln ins Gesicht. In seiner Hofdame Pia (damals 63) fand er allerdings nicht die grosse Liebe. Aber, so verrät der rüstige Rentner 2022 im Gespräch mit Blick, seine Teilnahme bei «Bauer, ledig, sucht …» war doch noch von Erfolg gekrönt.

«Es war beim Treffen mit den anderen Bauern und Hofdamen. Die Männer hatten ihren Dreh am Samstag, die Hofdamen am Sonntag. Aber einige, darunter auch Olga (damals 40), die Hofdame von Karl (damals 51), waren schon einen Tag vorher da.»

1:31 «Würde sofort nach Marbella»: Hans und Olga im grossen Liebes-Check

Am Abend in einem Restaurant sei die in Spanien lebende Deutsche auf den Appenzeller zugegangen und habe ihn angesprochen. Man war sich sympathisch und vergass die Zeit: «Wir sind noch recht lange zusammengesessen. Das Restaurant hatte sogar schon geschlossen.»

Olga fragte Hans in der Folge, ob dieser mit ihr am nächsten Tag frühstücken wolle – ohne dass die beiden zusammen die Nacht verbracht hätten. Von da an sprühten die Funken wie verrückt. Auf die Frage, was ihm denn an Karls Hofdame so gefallen habe, hat Bauer Karl schnell eine Antwort – mit seiner ganz eigenen Ausdrucksweise: «Na, alles! Olga ist ein rassiges Wiibli! So eine Frau findet man nicht so schnell wieder.» Danach habe Hans, so erzählte es der Sender 3+ später Blick, Olga noch in ihrer Heimat Marbella in Spanien besucht. Ob etwas längerfristig etwas daraus wurde, ist nicht bekannt.

Die Herzensbrecherin

Erst kürzlich kam es bei Bauer Sämi (24) und seiner Hofdame, der Österreicherin Jasmin (25), zum Liebeseklat. Der Grund: Sie hat einen anderen.

«Eigentlich ist die Hofwoche sehr gut gelaufen, aber dann hat sie noch während der Hofwoche einen anderen kennengelernt und sich für den entschieden», verrät Sämi Moderator Marco Fritsche (49), als dieser fragt, wieso der junge Landwirt alleine neben ihm sitze. «Da war noch ein Nebenbuhler am Start?», fragt Fritsche erstaunt, was Sämi bejaht. «Sie meinte, es passe nicht zwischen uns und sie habe einen anderen kennengelernt.»

1:02 Enttäuschter Bauer: «Sie hat sich für einen anderen entschieden»

Besonders traurig: «Ich habe wirklich Gefühle für Jasmin gehabt. Als sie mir das gesagt hat, hat es mir schon das Herz gebrochen», gibt der Solothurner zu.

Moderator Fritsche greift kurzerhand zum Telefon – und möchte die Geschichte aus Jasmins Perspektive hören. Die Österreicherin erklärt, dass sich Sämi während des Hoffestes und auch danach kaum um sie gekümmert habe. Weiter: «Während der Hofwoche hatte ich nur an Sämi Interesse und habe einen Monat lang darum gekämpft, weil die Gefühle für Sämi waren wirklich da. Drum hat es auch sehr wehgetan, und ich bin erst nach einem Monat mit meinem jetzigen Partner zusammengekommen.»