Bei der Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht» ging es zwischen Bauer Sämi und Hofdame Jasmin heiss her. Jetzt offenbart sie aber: Sie liebt einen anderen. Wie reagiert Sämi darauf?

Darum gehts Bauer Sämi und Hofdame Jasmin trennen sich nach Hofwoche

Jasmin lernte während der Hofwoche einen anderen Mann kennen

Silja Anders Redaktorin People

Es war ein Auf und Ab mit Bauer Sämi (24) und seiner Hofdame Jasmin (25). Zuerst schienen beide interessiert aneinander, dann liess Sämi Jasmin links liegen. Und jetzt? Ist es ganz vorbei, wie es aussieht.

In der aktuellen Folge von «Bauer, ledig, sucht» kommt es zu einer Überraschung, mit der so keiner gerechnet hat. Denn Sämi und Jasmin sind nicht mehr zusammen. Mehr noch: Jasmin hat einen anderen.

Jasmin lernte jemand anderen kennen

«Eigentlich ist die Hofwoche sehr gut gelaufen, aber dann hat sie noch während der Hofwoche einen anderen kennengelernt und sich für den entschieden», verrät Sämi Moderator Marco Fritsche (49), als dieser fragt, wieso der junge Landwirt alleine neben ihm sitze. «Da war noch ein Nebenbuhler am Start?», fragt Fritsche erstaunt, was Sämi bejaht. «Sie meinte es passe nicht zwischen uns und sie habe einen anderen kennengelernt.»

Leicht war das für Sämi nicht, denn bei Jasmin hatte er Schmetterlinge im Bauch. «Ich habe wirklich Gefühle für Jasmin gehabt. Als sie mir das gesagt hat, hat es mir schon das Herz gebrochen», gibt der Solothurner zu.

Was sagt die ehemalige Hofdame dazu?

Marco Fritsche möchte aber natürlich noch die andere Seite der Geschichte hören und ruft kurzerhand Jasmin per Videocall an – die zu diesem Zeitpunkt mit 39 Grad Fieber im Bett liegt. Was sagt sie zu der Situation?

«Am Anfang war die Hofwoche noch gut. Nach vier Tagen wurde es dann einfach komisch. Sämi und ich haben weniger geredet, das war für mich sehr enttäuschend. Ich habe mich eigentlich immer gut mit ihm verstanden, aber nach dem Hoffest ist alles bergab gegangen», erinnert sich die Österreicherin.

Wir erinnern uns: Sämi kümmerte sich am Hoffest kaum um Jasmin, liess sie alleine sitzen und verbrachte lieber Zeit mit seinen Freunden. Das kränkte die 25-Jährige, weshalb sie anschliessend das Gespräch mit Sämi suchte. Er erklärte ihr, dass ihm alles etwas zu schnell gehe. Das «Aneinanderkleben», wie Marco Fritsche es beschreibt, sei für Sämi zu viel gewesen. Denn während Jasmin Sämis Nähe suchte, fühlte dieser sich eingeengt. Für Jasmin war das schwierig.

Sämi ist nicht nachtragend – aus gutem Grund

«Während der Hofwoche hatte ich nur an Sämi Interesse und habe einen Monat lang darum gekämpft, weil die Gefühle für Sämi waren wirklich da. Drum hat es auch sehr wehgetan und ich bin erst nach einem Monat mit meinem jetzigen Partner zusammengekommen.» Sie sagt, dass sie sich eigentlich noch einmal mit Sämi treffen wollte, doch dann habe sie ihren jetzigen Partner kennengelernt und gemerkt, dass es zwischen ihr und dem Bauern nichts werde.

Nach dem Gespräch scheint Marco Fritsche nicht viel schlauer zu sein als vorher. Lernte Jasmin ihren jetzigen Partner noch während der Hofwoche kennen? Oder doch erst danach? Ganz genau werden seine Fragen nicht geklärt. Sämi erzählt jedoch, dass Jasmin von einem guten Freund erzählte. Schnell habe er das Gefühl bekommen, dass es sich dabei um mehr als einen «guten Kollegen» handeln könnte. «Es hätte ja auch sein können, dass ich etwas falsch verstanden habe. Aber es ist ja dann letztlich so gekommen.» Böses Blut gibt es zwischen den beiden allerdings nicht. «Ich kann mit der Situation sehr gut leben», sagt Sämi. Und das hat auch einen guten Grund. «Ich hab jemanden kennengelernt», sagt Sämi mit einem verschmitzten Grinsen.