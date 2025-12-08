In der Sendung «Bauer, ledig, sucht...» geht es heiss her. Dieses Mal führt Röbi seine Partnerin Gabi ins Berner Oberland aus. In Grindelwald soll die Pferdeliebhaberin lernen, sich zu entspannen.

Bäuerin Gabi (66) aus dem Kanton St. Gallen ist ein Arbeitstier. Jahrein, jahraus kümmert sie sich um ihre Pferde. Nun ist es jedoch an der Zeit, dass sich nicht nur die Vierbeiner entspannen, sondern auch Gabi, findet ihr neuer Partner Röbi (66). Daher nimmt er sie kurzerhand mit nach Grindelwald ins Berner Oberland. Dort soll sich Gabi einfach mal zurücklehnen und das Nichtstun geniessen. Für sie keine einfache Aufgabe, wie sich in der neusten Folge «Bauer, ledig, sucht ...» zeigt.

«Ich muss lernen, mich zu entspannen, einfach nur locker zu werden. Dort sein, an nichts zu denken, das ist sehr schwierig, das werde ich nicht so schnell können», erklärt die Bäuerin. Röbi versucht alles, damit ihr das einfacher gelingt. So stossen die beiden mit zwei Gläsern Champagner in der Bergkulisse Grindelwalds an. Gabis Gesichtsausdruck verrät, dass das Getränk allerdings alles andere als ihrem Geschmack entspricht. Und die Landschaft? «Der Ausblick hier ist schön», meint sie, die mit Bergen ebenso viel anfangen kann wie mit Romantik und Entspannung. «Gut, bei schönem Wetter ist es ja eigentlich überall schön», so die pragmatische Pferdezüchterin.

Vielleicht helfen die heimatlichen Töne eines Alphorns? Gefallen hat Gabi an der Musik-Einlage des Alphorn-Spielers zumindest. Kurzerhand folgt der Selbstversuch. Gabis Fazit: «Ich bin kein Naturtalent.» Anders sieht dies bei Partner Röbi aus: «Ich hatte keine Angst, dass der Röbi platzt, aber dass er nicht mehr aufhört. Wenn er etwas angefangen hat, kann er fast nicht mehr aufhören. Da musst du ihn wirklich stoppen», sagt Gabi lachend.

«Ich hab das nicht gerne, wenn Leute an mir herummachen»

Geht es um das Thema Entspannung, denken dabei viele wohl an eine Massage. So auch Röbi, der sich eigens eine Masseurin inklusive Liege ins Zimmer kommen lässt. Ihm tue das gut und das wäre bestimmt auch bei seiner Gabi der Fall, meint er: «Wahrscheinlich täte es schon gut. Bisher habe ich mich gewehrt – mit Händen und Füssen», so die Bäuerin, die noch nie eine Massage hatte. «Ich hab das nicht gerne, wenn Leute an mir herummachen. Und ich muss dann ja passiv sein und das gefällt mir nicht.»

Unter der Anleitung der Masseurin wird Gabi daher kurzerhand selbst aktiv und massiert den Rücken ihres Partners. «Ein komisches Gefühl», so die Bäuerin, bevor sie meint, er habe einen Rücken «wie ein Baby-Füdli». Die Begeisterung ihres Partners wirkt sich schlussendlich doch auf Gabi aus. «Wenn Röbi das so hervorragend findet, dachte ich, ich schaue jetzt mal, wie das so ist.» Auf eine Massageliege bringt sie aber dennoch niemand, sie erhält eine Rücken- und Nackenmassage auf dem Stuhl, «da kann ich auch schneller wieder weg».

Ihr Fazit nach ihrer allerersten Massage, für die sie sich nicht einmal ihr T-Shirt ausziehen musste? «Als es dann fertig war, ist es eigentlich ein angenehmes Gefühl gewesen, aber der Weg dorthin war nicht so angenehm.» Ob es nun zu einer weiteren Massage kommt, darüber muss die immer gut gelaunte Pferdezüchterin erst einmal eine Nacht schlafen.

«Bauer, ledig, sucht ...» läuft sonntags um 20.15 Uhr auf 3+.