Das «Bauer sucht Frau»-Traumpaar Michi und Valentina aus der 21. Staffel hat sich getrennt. Nach dem schnellen Zusammenziehen scheiterten sie im Alltag. Beide betonen, dass sie im Guten auseinandergegangen sind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michi und Valentina aus «Bauer sucht Frau» getrennt, Fans enttäuscht

Alltag nach Sendung führte zu Herausforderungen, Trennung ohne Streit

Bereits drittes Liebes-Aus in Staffel, zwei Paare noch zusammen

Silja Anders Redaktorin People

Das Traumpaar der 21. Staffel von «Bauer sucht Frau» ist Geschichte: Michi (22) und Valentina haben sich offiziell getrennt. Die Nachricht schlug Wellen auf Instagram, wo enttäuschte Fans ihre Reaktionen posteten. «Schade, dass ihr euch getrennt habt» und «Ihr wart so ein tolles Paar, schade», sind nur zwei der vielen Kommentare, die unter dem entsprechenden Beitrag zu finden sind.

In einem Gespräch mit OKmag.de gab Valentina Einblicke in die Gründe für das Liebes-Aus. Der Alltag nach der Sendung sei der Knackpunkt gewesen. «Michi und ich haben ja einige Schritte des Kennenlernens und des Beziehungsablaufs übersprungen und sind ja direkt zusammengezogen», erklärte sie offen. Die gemeinsame Zeit brachte jedoch Herausforderungen, die das Paar nicht bewältigen konnte. «Leider hatten wir dann im Alltag unsere Schwierigkeiten und Hürden, die wir nicht geschafft haben zu meistern», fügte Valentina hinzu. Positiv bleibt festzuhalten: Ein Streit sei nicht der Grund für die Trennung. «Michi und ich sind aber im Guten auseinandergegangen und es gibt kein böses Blut zwischen uns», betonte sie.

Nicht die erste Beziehung, die in die Brüche ging

Die Trennung von Michi und Valentina ist bereits das dritte Beziehungs-Aus in der aktuellen Staffel. Schon im Oster-Special verkündete Hühnerwirt Walter, dass er und Katharina keinen Kontakt mehr haben. Auch Christopher Krebs und Pauline Bieri gaben ihre Trennung bekannt.

Rekord-Bauer immer noch happy

Wer nach wie vor glücklich zu sein scheint, ist Friedrich Diekmann (29) und seine Auserwählte Laura (26). Regelmässig posten die beiden Bilder aus ihrem Pärchenalltag, sei es bei der Spargelernte, die Eröffnung ihres gemeinsamen Hofladens oder einfach nur Momente, in denen sie als Paar zusammen Spass haben. Den negativen Kommentaren auf Instagram, die an ihrer Liebe zweifelten und ihnen eine PR-Masche vorwarfen, haben sie inzwischen wohl das Gegenteil bewiesen. Diekmann gilt als bisher begehrtester Kandidat bei der Kuppelshow. Er erhielt damals die meisten Briefe in der 20-jährigen Geschichte von «Bauer sucht Frau».