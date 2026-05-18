Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Acht Landwirte suchen ab 18. Mai bei RTL nach Liebe

Vom Regenwald in Costa Rica bis Tirol: Vielfalt der Lebensentwürfe

24 Hektar Farm in Kanada: Annette lebt dort seit 2015

Acht Landwirtinnen und Landwirte suchen in der achten Staffel von «Bauer sucht Frau International» nach der grossen Liebe. Los geht es am Montag, 18. Mai, um 20:15 Uhr bei RTL, vorab ist die Folge auf RTL+ abrufbar. Sie alle eint der Wunsch nach einer Partnerin oder einem Partner, der nicht nur das Leben in der Natur teilt, sondern auch bereit ist, sich auf das Abenteuer Landleben fernab von Deutschland einzulassen.

Turner (64) - Schweden

Turner lebt auf Öland, einer idyllischen Insel im Südosten Schwedens, wo er ein ehemaliges Bahnhofsgelände in einen Selbstversorgerhof umgewandelt hat. Auf seinem Grundstück baut er Gemüse an und hält Schweine, Hühner und Gänse. Der gebürtige Ire ist ein echter Rock‹n›Roll-Fan und spielt selbst Schlagzeug. Seine Freizeit verbringt er nicht nur mit Musik, sondern auch damit, Filme zu schauen, zu kochen oder an seinem Land Rover Defender von 1989 zu schrauben. Turner sucht eine Frau, die mit ihm zusammen ein unkonventionelles Leben in Schweden führen möchte.

Florian (40) - Schweden

Florian lebt in Südlappland, wo er einen Hobbyhof mit Ziegen, Schafen und Hühnern betreibt. Seine grosse Leidenschaft gilt den Tieren, doch auch abseits des Hofs liebt er das einfache Leben in der Natur: Er geht wandern, badet im See, backt Brot und entspannt gerne bei emotionalen Serien. Nun sucht Florian eine Frau, die sich ein ruhiges, unbeschwertes Leben an seiner Seite vorstellen kann - und mit ihm die besonderen Seiten Schwedens entdecken möchte.

Annette (60) - Kanada

Annette lebt auf ihrer 24 Hektar grossen Farm in Nova Scotia, Kanada, die sie 2015 ungesehen im Internet gekauft hat. Hier betreibt sie eine Hühner- und Ziegenzucht und stellt Käse her. In den letzten Jahren hat sie eine tiefe Verbundenheit zu ihrer Insel entwickelt. Sie beschreibt sich selbst als eine offene, tolerante und zielstrebige Frau, die viel Wert auf die Natur legt. Seit 2006 lebt sie als Single und wünscht sich nun einen Partner, der körperlich und seelisch stark genug ist, mit ihr ein einfaches Leben in der Einsamkeit zu führen. Sie hat vier erwachsene Kinder und war zweimal verheiratet.

Jakob (42) - Frankreich

Jakob zog vor rund 18 Jahren aus Österreich nach Frankreich, um seine Familie bei der Renovierung eines Hofs in Nouvelle-Aquitaine zu unterstützen. Dort verliebte er sich in die Region und beschloss, ebenfalls auszuwandern. Heute führt er einen Selbstversorgerhof mit Obstbäumen und beschreibt sich als humorvoll, treu und handwerklich begabt. Jakob, Vater eines Sohnes, sucht eine sportliche, harmonische Frau, die ebenfalls eine Familie gründen möchte und die das Leben auf dem Land geniessen kann.

Mathias (57) - Costa Rica

Im Regenwald von Costa Rica betreibt Mathias eine Selbstversorgerfarm auf einem acht Hektar grossen Grundstück, wo er unter anderem Süsskartoffeln, Ingwer und Bananen anbaut. Der gelernte Holzbootbauer lebt fernab der Touristenströme und geniesst die Ruhe und Abgeschiedenheit der Natur. Mathias ist ein leidenschaftlicher Segler, liebt das Surfen und Angeln und produziert sogar seine eigene Musik. Doch obwohl er das Leben in der Natur liebt, ist für ihn der schönste Platz der Welt derjenige neben einer Frau. Nach zehn Jahren als Single sehnt er sich nach einer Partnerin, die mit ihm das Leben im Dschungel Costa Ricas teilt.

Franz (53) - Österreich

Franz lebt im malerischen Tirol, direkt am Fusse des Wilden Kaisers, und betreibt einen Mutterkuhbetrieb. Er ist ein bodenständiger Mann, der das einfache Leben und die Nähe zur Natur liebt. In seiner Freizeit engagiert sich Franz im örtlichen Obst- und Gartenbauverein und geht gerne wandern oder fährt im Winter Ski. Er sucht eine Partnerin, die das Leben in den Bergen liebt und mit ihm die Ruhe und den Frieden des ländlichen Österreich geniessen möchte.

Andreas (46) - Südtirol, Italien

Andreas lebt in den Bergen Südtirols und betreibt einen Milchviehbetrieb, den er gemeinsam mit seinen Eltern führt. Für ihn ist die Landwirtschaft nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensweise. In seiner Freizeit liebt er das Singen, besonders in der Gemeinschaft mit seiner Familie, und ist auch ein begeisterter Bastler, der selbst Holzuhren herstellt. Nach zwei Jahren als Single sehnt sich Andreas nach einer bodenständigen Partnerin, die das Leben auf dem Hof mit ihm teilen möchte und offen für eine gemeinsame Zukunft mit Kindern ist.

Nadine (47) - Dänemark

Nadine lebt an der Westküste Dänemarks und betreibt einen vielseitigen Bauernhof, auf dem sie Miniaturesel und Welpen züchtet sowie unter anderem Walliser Schwarznasenschafe hält. Die alleinerziehende Mutter von einer Tochter ist leidenschaftliche Musikerin, spielt Klavier und singt privat. Auf ihrem Hof möchte sie in Zukunft eine Selbstversorgerlandwirtschaft aufbauen. Nach sieben Jahren als Single sucht Nadine nach einem Partner, der ihr zur Seite steht und eine Schulter zum Anlehnen bietet.