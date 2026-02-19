Das sind die neuen Teilnehmer von «Bauer, ledig, sucht …»

Neue Landwirtinnen und Landwirte sind auf der Suche nach der grossen Liebe. Die «GlücksPost» stellt die einsamen «Bauer, ledig, sucht …»-Kandidaten vor, die hoffen, bald zu zweit durchs Leben gehen zu dürfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Fritsche bereitet 22. Staffel «Bauer, ledig, sucht...» vor, Sendestart Spätsommer

Vielfältige Kandidaten, darunter Auswanderin Karina und Rettungssanitäterin Janine

Sechs Singles vorgestellt, Altersspanne: 40-65 Jahre, Bewerbung weiterhin offen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Remo Bernet, GlücksPost

Er ist wieder im Zeichen der Liebe unterwegs: Moderator Marco Fritsche (50) befindet sich aktuell mitten in den Vorbereitungen zur neuen Staffel der 3+-Kuppelsendung «Bauer, ledig, sucht …». Die ersten sechs Singles, die in der mittlerweile 22. Staffel hoffen, die grosse Liebe zu finden, stehen bereits fest.

Erst zu Jahresbeginn feierte Fritsche seinen 50. Geburtstag – doch daran, in seiner TV-Karriere einen neuen Weg einzuschlagen, denkt er noch lange nicht. «Ich bin da wohl ein typischer Appenzeller Bünzli: Wenn ich mich wohlfühle, sehe ich keinen Grund für Veränderung», erklärt der TV-Mann. Die Sendung liege ihm am Herzen, er sei sehr glücklich damit. «Und solange es auch in Zukunft noch alleinstehende Bäuerinnen und Bauern gibt – wovon ich überzeugt bin – moderiere ich sehr gerne auch mit 60 noch weiter.»

In diesem Jahr sei die Teilnehmenden-Runde besonders vielfältig. «Die ersten sechs Bäuerinnen und Bauern könnten unterschiedlicher kaum sein», kündigt Fritsche an. Er freue sich auf jeden Einzelnen von ihnen.

Teilnehmersuche ist noch nicht vorbei

Im Hintergrund ist die Suche nach weiteren liebeshungrigen Teilnehmern noch im Gange. Fritsche verrät: «Immer wieder empfehlen Landwirtinnen und Landwirte, die bei ‹Bauer, ledig, sucht …› bereits ihre Liebe gefunden haben, die Sendung ihren Single-Kolleginnen und -Kollegen. Das hilft natürlich.»

Auf der Suche ist man aber auch nach Teilnehmern, die ihr Herz an einen Bauern oder an eine Bäuerin verschenken wollen. Bewerben kann man sich auf 3plus-casting.ch! Wer die Kuppelshow lieber von aussen mitverfolgt, muss sich noch etwas gedulden: Die neue Staffel startet im Spätsommer.

Die neuen Kandidatinnen und Kandidaten:

Fridolin «Fridli» (47), GL

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihm wird so schnell nicht langweilig: Fridolin, der von seinen Freunden Fridli genannt wird, führt einen grossen Betrieb mit zwei Standorten und ist zusätzlich als Biokontrolleur und Bauleiter tätig. «Ich bin der Machertyp», meint der Glarner. Seit 2017 ist er Single. «Ich bin schon lang genug alleine und habe das Gefühl, zu zweit geht alles einfacher.» Er wünscht sich eine lebensfrohe und humorvolle Partnerin, die es schafft, dass er ab und an beruflich auch mal einen Gang zurückschaltet. Er träumt von einer längeren Reise. Wohin, ist ihm eigentlich egal – solange die Richtige ihn dabei begleite.

Janine (54), AG

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihre Arbeit erdet sie: Als Rettungssanitäterin ist der Alltag der Aargauerin geprägt von Adrenalin. «Ich bin eine Frau für alle Fälle – von der Liebe bis zum Lebenretten», sagt Janine. Runterkommen kann sie zu Hause bei ihren geliebten Tieren: Sie kümmert sich um ein Pferd, zwei Ponys, zwei Hunde, eine Katze und zwei Meerschweinchen. Für ihr vollkommenes Glück fehlt der Hobby-Bäuerin aber noch der perfekte Mann an ihrer Seite: Dieser soll viel Einfühlungsvermögen haben und sie so nehmen, wie sie ist. «Ich habe richtig Lust, mich zu verlieben», sagt die 54-Jährige vor Drehbeginn.

Peter (63), TG

Er hat Zeit für die Liebe: Der Thurgauer hat seinen Betrieb, der heute ein Gnadenhof ist, an einen Sohn weitergegeben. Doch mit viel Herzblut unterstützt er seinen Sohn weiterhin bei der Arbeit und kümmert sich liebevoll um die Tiere. Peter schätzt es, mit den Kollegen aus dem Veloklub unterwegs zu sein, zu tanzen und zu wandern. Der Single-Bauer, der aus einer früheren Beziehung drei Kinder hat, wünscht sich eine Person an seiner Seite, mit der er die Welt erkunden kann. Das Wichtigste für ihn ist aber: «Treue und Freundschaft ist alles, was ich erwarte. Alles andere ist Zugabe.»

Anita (62), BE

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihre Bodenständigkeit macht sie aus: Luxus oder grosse Reisen in die Ferne sagen ihr nichts, viel lieber verwöhnt sie sich und andere mit einem selber zubereiteten Menü in den heimischen vier Wänden. Voller Tatendrang züchtet sie auf ihrem Hof Braunkühe, hält Schafe, Schweine, Hühner und Gänse. Nebenbei arbeitet die Bernerin in der Seniorenpflege. An ihrer Seite wünscht sich Anita einen humorvollen, ehrlichen und tierlieben Mann. Jemanden, der gerne mit anpackt und einen Sinn für Nachhaltigkeit hat – sowie eine starke Schulter zum Anlehnen.

Karina (65), Süditalien

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihr Zukünftiger muss bereit für einen Umzug ins Ausland sein: Im süditalienischen Apulien baut sich Auswanderin Karina seit einigen Monaten ein neues Leben auf. Auf einem Anwesen mit Weinreben, Oliven-, Zitrus- und Feigenbäumen träumt sie davon, irgendwann ihren eigenen Wein oder Grappa zu produzieren. Die Frohnatur, die sich um neun Hunde und zwei Katzen kümmert, wünscht sich jemanden, mit dem sie ihr Glück teilen kann. «Ich hätte gerne einen herzlichen Menschen mit Hirn und Humor – und handwerkliches Geschick wäre auch nicht schlecht», sagt die 65-Jährige.

Marie Anna (40), VD

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pferde sind für sie Beruf und Berufung: Schon von klein auf begleiten sie die Tiere. Heute arbeitet sie als selbständige Sattlerin, gibt Reitstunden und nimmt an Wettkämpfen teil. «Von den Tieren habe ich gelernt, geduldig zu bleiben», sagt Marie Anne. Die Waadtländerin wünscht sich jemanden, mit dem sie bei Spaziergängen tiefgründige Gespräche führen kann. Die selbstbewusste 40-Jährige betont: «Ich brauche jemanden, der mit mir auf Augenhöhe ist – und da gehört ein starker Charakter dazu.» Ihr Zukünftiger sollte auch gerne mit anpacken wollen, denn bei ihr gibt es immer etwas zu tun.