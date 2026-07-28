Zwischen die beiden passt normalerweise kein Blatt Papier. Jetzt kommt es zwischen Bill und Tom Kaulitz bei der Hochzeit eines «Tokio Hotel»-Kollegen zum Mega-Zoff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill und Tom Kaulitz stritten sich heftig bei Georg Listings Hochzeit 2025

Ursache: Bills Date, ein Millionär, sagte kurz vor der Feier ab

In Netflix-Serie thematisieren sie den Konflikt, den Bill «Tiefpunkt» nennt

Sophie Ofer Redaktorin People

Im September 2025 heiratete ihr «Tokio Hotel»-Bandkollege Georg Listing (39) in Südfrankreich. Klar, dass Frontsänger Bill und Gitarrist Tom Kaulitz (beide 36) dabei nicht fehlen durften und für den Anlass an die Côte d'Azur flogen.

Doch statt Tränen der Rührung flossen bei Bill Kaulitz bei der Hochzeit Tränen der Wut. Zwischen ihm und Zwillingsbruder Tom entbrannte ein heftiger Konflikt, der das Hochzeitswochenende ihres guten Freundes zu überschatten drohte.

Eskalation an der Hochzeit

Grund für den brüderlichen Zwist war ein Mann, der Bill Kaulitz zur Feier begleiten sollte. Kurz vor der Hochzeit sagte sein Date – ein Millionär, der Kaulitz schon von der eigenen Hochzeit träumen liess – unerwartet ab. Kaulitz, der nun als Single zu Listings Trauung erscheinen musste, konnte seine Frustration nicht verbergen – und liess sie an seinem Bruder aus.

In der neuen Staffel ihrer Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz» sprechen die beiden offen über den heftigen Streit, der wegen des Vorfalls zwischen ihnen entbrannte. Für Bill Kaulitz ist es das «Worst-Case-Szenario», an diesem Wochenende versetzt zu werden. Bruder Tom bringt hingegen wenig Verständnis für seine Enttäuschung auf.

«Ich empfinde das nicht als grosses Problem, weil ich ja kenne, dass Bill alleine kommt», erklärt er und bezeichnet seinen Bruder scherzhaft als «einsamen Wolf». Für den jedoch ist es ein Schlag ins Gesicht. «Ich würde mir wünschen, dass Tom ein bisschen sensibler mit mir ist.»

«Du behandelst mich wie Scheisse»

Bei der Hochzeitsfeier kommt es zwischen den Brüdern abseits der Kameras zur Eskalation. Am nächsten Morgen berichtet Bill Kaulitz: «Dann haben sich alle auf mich eingeschworen und sind auf mich losgegangen. Ich wurde angegriffen.» Die Partygäste hätten ihm zu verstehen gegeben, dass er den Mann nicht schon beim zweiten Date auf eine Hochzeit hätte einladen sollen.

Doch für ihn sind diese kritischen Aussagen über sein Liebesleben ein Affront. Bill Kaulitz, der seit Jahren unermüdlich nach der grossen Liebe sucht, tut sich bekanntlich schwer beim Dating. Bei sich selbst will er den Fehler diesmal aber nicht suchen.

Auf der Hochzeitsfeier kriegten sich er und sein Zwillingsbruder deswegen in die Haare. Bei einem Gespräch unter vier Augen schrien sich die beiden schliesslich lautstark an, bis Bill Kaulitz in Tränen ausbrach. «Du behandelst mich wie Scheisse», klagt er seinen Bruder an. «Dieser Streit ist ein neuer Tiefpunkt in unserer Brüder-Beziehung.»

Tom Kaulitz hält den emotionalen Ausbruch seines Bruders für unverständlich: «Ich war mir keiner Schuld bewusst. Ich bin Feind Nummer eins für Bill. Ich kann nichts richtig machen. Ich bin der Teufel für ihn.» Bill sei nicht damit klargekommen, dass jemand ihn für sein Datingleben kritisiere. Den Frust über sein ins Wasser gefallenes Date musste dann Bruder Tom ausbaden.