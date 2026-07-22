Bill und Tom Kaulitz haben im «Stern» über ihr sehr unterschiedliches Liebesleben gesprochen. Während Tom Kaulitz seit Jahren mit Heidi Klum verheiratet ist, verbindet sein Bruder Liebe vor allem mit Schmerz.

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Für Bill Kaulitz (36) fühlte sich Liebe lange nur dann echt an, wenn sie wehtat. «Ich bin so aufgewachsen», sagt der «Tokio Hotel»-Sänger in einem gemeinsamen Interview mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) im «Stern». Schon als kleiner Junge habe er sich stets in das Unmögliche verliebt, meist in heterosexuelle Freunde, die längst eine Freundin hatten.

Dahinter der romantische Gedanke: Wenn er mich wirklich liebt, wird er sich für mich entscheiden. Dass diese Rechnung nicht aufging, bekam der junge Bill früh zu spüren. Darüber hinaus musste er in der Schule häufig queerfeindliche Angriffe über sich ergehen lassen, wie er im Gespräch verrät.

«Habe es aus Scham niemandem erzählt»

Dass er sich in seiner Jugend oft in Personen verliebte, die für ihn unerreichbar waren, bewertet Bill Kaulitz rückblickend kritisch: «Ich habe Schmerz und verletztes Ego oft mit dem Gefühl verwechselt, rasend verliebt zu sein», gesteht er. Eine unkomplizierte Beziehung habe er bis heute noch nie geführt.

Besonders eindrücklich erzählt Kaulitz im Interview von schlechten Erfahrungen aus seiner Jugend. Damals war der er noch nicht öffentlich homosexuell, doch bereits Opfer queerfeindlicher Übergriffe durch Mitschüler und andere Jugendliche. Kaulitz berichtet von Situationen, in denen Mitschüler ihm die Hose heruntergezogen oder ihm zwischen die Beine gefasst hätten, um zu überprüfen, welchem Geschlecht er angehöre. «Das war für mich fast normal, und aus Scham habe ich es oft niemandem erzählt», erklärt er.

Diese Erfahrungen hätten ihn nachhaltig geprägt. Heute könne der in Kalifornien lebende Kaulitz offen mit dem Thema umgehen. «Heute kann ich darüber sprechen, weil ich selbstbestimmt in meiner eigenen Bubble in L.A. lebe», so der 36-Jährige. Und weiter: «Weil ich ein anderes Selbstbewusstsein habe, das es mir ermöglicht, meinen Schmerz von damals einzuordnen. Vielleicht sogar zu vergessen.»

«Das gibt es wirklich, glaub mir!»

Bei seinem Zwillingsbruder Tom klingt die Bilanz seines Liebeslebens komplett anders. Er war nach eigener Aussage fast sein ganzes Leben in festen Beziehungen und hat Liebe nie mit Schmerz verbunden. Seit 2018 ist er mit Heidi Klum zusammen, seit 2019 verheiratet. «Bei Heidi und mir war es von Tag eins an schön», sagt er. Seinem Bruder hält er deshalb immer wieder denselben Satz entgegen: «Das gibt es wirklich, glaub mir!»

«Da ist natürlich nicht nur das Optische, da ist eine Anziehung, die ich nicht in Worte fassen kann», erklärt Tom Kaulitz weiter. Diese hält bis heute, auch körperlich. Erst kürzlich hatte seine Frau wieder öffentlich von den gemeinsamen «Trainingseinheiten» mit ihrem Mann geschwärmt. Dem stimmt Tom Kaulitz im «Stern» zu: «Das verbindet uns auf jeden Fall. [...] Und es ist natürlich schön, wenn man diese Anziehung nach so vielen Jahren noch hat. Das ist bei uns wirklich so.» Bill Kaulitz bestätigt den Eindruck von aussen: Gemeinsame Freunde sagten oft, die beiden wirkten, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt.