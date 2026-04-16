Nach einer Award-Show im Europa-Park hatten Bill und Tom Kaulitz Grund zum Feiern. Mit 30 Gästen liessen sie es in der Nacht so richtig krachen – und hinterliessen ein Hotelzimmer komplett verwüstet und «vollgekotzt».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill und Tom Kaulitz feierten Party im Europa-Park-Hotel nach Award-Show

Hotelzimmer nach Party verwüstet: Erbrochenes, Alkoholflaschen, Beschwerden von Nachbarn

30 Gäste feierten mit, Tokio Hotel gewann Radio Regenbogen Award 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Nach einer Award-Show gingen Bill und Tom Kaulitz (beide 36) von «Tokio Hotel» zurück ins Hotel, um ihre Auszeichnung zu feiern. Ausgerechnet im kinderfreundlichen Europa-Park, in dem die Preisverleihung stattfand, liessen sie und eine wilde Party-Meute es heftig krachen.

Nach der «feuchtfröhlichen» Party habe es im Hotelzimmer total verwüstet und «so asozial» ausgesehen, beichten die Kaulitz-Zwillinge jetzt in ihrem Podcast.

«Dann wurde es wild»

In ihrem Podcast «Kaulitz Hills» sprechen Bill und Tom Kaulitz über ihren jüngsten Erfolg: Bei den Radio Regenbogen Awards, die im Europa-Park in Rust (D) verliehen wurden, konnten «Tokio Hotel» in der Kategorie «Band International» abstauben. Das musste natürlich gebührend gefeiert werden. Sie hätten «natürlich beschlossen: After-Show-Party bei mir im Zimmer», erinnert sich Bill Kaulitz. «Dann wurde es wild.»

Als Bill am Morgen nach der Party den Zustand des Zimmers begutachtete, war er so geschockt, dass er ein Foto machen musste. «Weil, das sah so asozial aus», muss er zugeben. Die Zwillinge hätten mit 30 Gästen das Zimmer «so richtig auseinandergenommen», wie Tom Kaulitz es formuliert.

«Ein feuchtfröhliches Fest»

«Mein Zimmer war vollgekotzt. Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem. Ich wars nicht, möchte ich anmerken», betont Bill. Der Schreibtisch sei mit Alkoholflaschen aller denkbaren Sorte vollgestellt gewesen; Burger seien oben auf der Terrasse herumgeschmiert worden. «Der Aschenbecher ist übergequollen», berichtet Bill.

Die Feier sei so ausgelassen und die Musik so laut gewesen, dass sich sogar die Nachbarn beschwerten. «Wir haben natürlich die ganzen Kinder wachgehalten», stellt Bill Kaulitz fest. «Wir hatten Party, wir hatten Musik an, wir haben geschrien – das war natürlich ein feuchtfröhliches Fest.»

Nach der Party ist Bill Kaulitz nun um seinen Ruf besorgt – dem habe er mit der Aktion nämlich mal wieder «alle Ehre gemacht». Die «Putzkolonne», die am nächsten Morgen vor der Tür wartete, hätten sicher über ihn gelästert. «Wahrscheinlich denken die dann: ‹Das passt ja gut zu seinem Image.›»



