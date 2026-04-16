Darum gehts
- Bill und Tom Kaulitz feierten Party im Europa-Park-Hotel nach Award-Show
- Hotelzimmer nach Party verwüstet: Erbrochenes, Alkoholflaschen, Beschwerden von Nachbarn
- 30 Gäste feierten mit, Tokio Hotel gewann Radio Regenbogen Award 2026
Nach einer Award-Show gingen Bill und Tom Kaulitz (beide 36) von «Tokio Hotel» zurück ins Hotel, um ihre Auszeichnung zu feiern. Ausgerechnet im kinderfreundlichen Europa-Park, in dem die Preisverleihung stattfand, liessen sie und eine wilde Party-Meute es heftig krachen.
Nach der «feuchtfröhlichen» Party habe es im Hotelzimmer total verwüstet und «so asozial» ausgesehen, beichten die Kaulitz-Zwillinge jetzt in ihrem Podcast.
«Dann wurde es wild»
In ihrem Podcast «Kaulitz Hills» sprechen Bill und Tom Kaulitz über ihren jüngsten Erfolg: Bei den Radio Regenbogen Awards, die im Europa-Park in Rust (D) verliehen wurden, konnten «Tokio Hotel» in der Kategorie «Band International» abstauben. Das musste natürlich gebührend gefeiert werden. Sie hätten «natürlich beschlossen: After-Show-Party bei mir im Zimmer», erinnert sich Bill Kaulitz. «Dann wurde es wild.»
Als Bill am Morgen nach der Party den Zustand des Zimmers begutachtete, war er so geschockt, dass er ein Foto machen musste. «Weil, das sah so asozial aus», muss er zugeben. Die Zwillinge hätten mit 30 Gästen das Zimmer «so richtig auseinandergenommen», wie Tom Kaulitz es formuliert.
«Ein feuchtfröhliches Fest»
«Mein Zimmer war vollgekotzt. Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem. Ich wars nicht, möchte ich anmerken», betont Bill. Der Schreibtisch sei mit Alkoholflaschen aller denkbaren Sorte vollgestellt gewesen; Burger seien oben auf der Terrasse herumgeschmiert worden. «Der Aschenbecher ist übergequollen», berichtet Bill.
Die Feier sei so ausgelassen und die Musik so laut gewesen, dass sich sogar die Nachbarn beschwerten. «Wir haben natürlich die ganzen Kinder wachgehalten», stellt Bill Kaulitz fest. «Wir hatten Party, wir hatten Musik an, wir haben geschrien – das war natürlich ein feuchtfröhliches Fest.»
Nach der Party ist Bill Kaulitz nun um seinen Ruf besorgt – dem habe er mit der Aktion nämlich mal wieder «alle Ehre gemacht». Die «Putzkolonne», die am nächsten Morgen vor der Tür wartete, hätten sicher über ihn gelästert. «Wahrscheinlich denken die dann: ‹Das passt ja gut zu seinem Image.›»