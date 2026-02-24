Bill Kaulitz öffnet die Türen zu seiner Traumvilla

Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz gewährt einen Einblick in sein frisch renoviertes Zuhause in den Hollywood Hills. Sein Midcentury-Bungalow von Frank Lloyd Wright Jr. wurde über zwei Jahre lang aufwendig saniert.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) lässt erstmals in sein privates Refugium in den Hollywood Hills blicken. Für die März-Ausgabe des «AD Magazins» öffnete der Musiker die Türen seines frisch renovierten Midcentury-Bungalows – eine architektonische Meisterleistung, die einst von Frank Lloyd Wright Jr. entworfen wurde.

Ursprünglich hatte der Sohn des legendären Architekten Frank Lloyd Wright Sr. das Gebäude mit organischen Formen für den Schauspieler Daniel de Jonghe (1905–1990) errichtet. 2017 zog Bill Kaulitz zusammen mit Bruder Tom, der das Anwesen auf einer Immobilienplattform gefunden hatte, zunächst zur Miete in den 195 Quadratmeter grossen Bungalow. 2019 kaufte er das Haus und liess es in den vergangenen zwei Jahren komplett sanieren. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch, der das Haus regelrecht geflutet hatte. Verkaufen will er sein Zuhause nach eigener Aussage nie – stattdessen hat er bereits ein Nachbarhaus als nächstes Renovierungsprojekt und künftiges Gästehaus erworben. Dieses wurde von Bruder Tom im gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» als «Schrotthaufen» bezeichnet. Klingt nach viel Arbeit.

Tonnenschwerer Quarzit für den Traumpool

Originale Mid-Century-Elemente, 70er-Jahren-Stücke und ausgesuchte Vintage-Teile aus Europa treffen in Kaulitz' Haus auf die Offenheit kalifornischer Räume. Über 100 Baufirmen und Spezialisten waren an der Umsetzung seiner Wohnträume beteiligt. Dabei hatte Kaulitz einen Anspruch: Bloss kein Weiss. Diese Farbe sei für ihn ein Ausdruck von Kälte, wie er dem Magazin erklärt. Stattdessen dominieren gebeiztes Holz, Samtakzente und Teppiche.

Besonderes Herzstück der Renovierung ist ein organisch anmutender Pool aus massivem Alta-Quarzit mit Blick auf die Stadt. Dafür wollte Kaulitz unbedingt echte Steine, Nachbildungen mit Kunststoff oder Gips lehnte er konsequent ab. Die tonnenschweren Steine mussten über die Serpentinenstrassen der Hollywood Hills angeliefert werden. Die Logistik sei «die heimliche Hauptarchitektin dieses Projekts» gewesen, wird Architekt Rob Michel im Artikel zitiert. Und auch der Whirlpool sorgte für Komplikationen: Er stand 60 Zentimeter zu nah am Nachbargrundstück, was Kaulitz 60'000 Dollar kostete.

«Es ist viel einfacher, keine Geheimnisse zu haben.»

Die Küche ist bei vielen das Herzstück des Hauses und auch Kaulitz verbringt nach eigenen Angaben den grössten Teil seines Tages da. Er nutzt sie allerdings nicht im klassischen Sinne, denn «ich koche nicht». Das zeigt sich besonders in seinem Kühlschrank, in dem sich zwar zahlreiche Getränke – «ich habe gerne Partys, darum bin ich immer vorbereitet» – dafür aber so gut wie kein Essen finden lässt. Lediglich eine Reihe Eier, Butter, English Muffins, Trauben und einige Saucen sind zu finden.

Für Kaulitz ist sein renoviertes Zuhause vor allem ein Rückzugsort vom Leben in der Öffentlichkeit. Ursprünglich flüchtete er 2010 vor seiner Bekanntheit von Deutschland nach Los Angeles. Dort kennen ihn nicht mal seine Nachbarn, sagt der Sänger. Der vornehmlich aus Glas bestehenden Bau ist nämlich eingewachsen, unter anderem von zwei Palmen, die ein Geschenk von Kaulitz' Schwägerin Heidi Klum (52) waren. «Ich liebe die Anonymität», schwärmt er.

Warum zeigt er jetzt aber dennoch, wie er lebt und gibt damit ein Stück Privatsphäre auf? «Es ist viel einfacher, keine Geheimnisse zu haben», erläutert Bill Kaulitz.