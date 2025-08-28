DE
Bill Kaulitz zeigt seinen neuen Pool
Bereits erste Party
Bill Kaulitz zeigt seinen neuen Pool
Sänger Bill Kaulitz hat seinen Pool endlich fertiggestellt. Dieser wird mit einer Poolparty auch gleich eingeweiht.
Publiziert: 15:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
