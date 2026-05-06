Bill Kaulitz kündigt in seinem Podcast an, die sogenannte «Billpill» auf den Markt zu bringen. Eine Tablette aus dem Hause Kaulitz? Um was es sich bei dem potenziellen Medikament handelt, will der Sänger jedoch noch nicht verraten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill Kaulitz präsentiert «Billpill» am OMR-Event in Hamburg (D)

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OMR-Gast Heidi Klum teilt Erfolgsgeschichte auf Conference Stage

Silja Anders Redaktorin People

Bill Kaulitz (35) wird dieser Tage an der Digital-Messe OMR sein neuestes Projekt vorstellen: die sogenannte «Billpill». Das hat er im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) verraten.

Um was es sich genau handelt, will der Tokio-Hotel-Frontmann im Podcast noch nicht preisgeben. Ein Detail gibt es jedoch: Die «Billpill» wird es exklusiv beim Drogeriemarkt DM in Deutschland geben.

Potenzmittel, Baldrian oder doch etwas für die Schönheit?

Bis der Sänger sein Wundermittelchen offiziell vorgestellt hat, bleibt den Fans nichts anderes übrig, als darüber zu spekulieren, was die «Billpill» sein könnte. Unterstützt es möglicherweise den Haarwuchs? Immerhin legt Bill Kaulitz grossen Wert auf ein gepflegtes Äusseres und begeistert seine Fans regelmässig mit seiner Prachtmähne.

Oder ist es möglicherweise ein Potenzmittel? Da die «Billpill» ohne Rezept in einem Drogeriemarkt erhältlich sein wird, kann man das wohl eher ausschliessen.

Vielleicht ist die Pille aber auch ein Nahrungsergänzungsmittel? Oder Collagenpulver? Oder möglicherweise eine Art Beruhigungstablette mit Baldrianextrakt? Diese könnte er nach einer durchzechten Nacht durchaus gebrauchen, denn wie er seinem Bruder Tom gesteht, hat Bill Kaulitz am Morgen danach immer Panik, wem er was nun wieder geschickt und geschrieben hat. Die Fans werden es bald erfahren, und Bill Kaulitz verspricht, nächste Woche im Podcast ausführlicher über seine «Billpill» zu sprechen. Sein Bruder verrät stolz, dass er auf den Namen für die Pille gekommen sei, doch Bill Kaulitz interveniert sofort und macht seinem Zwilling klar, dass ihm das keinen Anspruch auf Anteile gebe.

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Auch Heidi Klum ist an der OMR

Während Bill Kaulitz an der OMR seine Pille lanciert, wird man auch seine Schwägerin Heidi Klum (52) an der Messe finden. Auf der Conference Stage wird das Model nicht nur über ihren Aufstieg von der Laufstegschönheit zur Eigenmarke sprechen, sondern auch das Geheimnis verraten, «warum sie bis heute zu den prägenden Persönlichkeiten der internationalen Kreativ- und Businesswelt gehört», wie es auf der Website der OMR heisst.