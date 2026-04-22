Kaulitz-Zwillinge wehren sich nach Party im Europa-Park

Nach einer wilden Partynacht im Europa-Park gibt es für Bill und Tom Kaulitz viel Kritik. Fans werfen den Zwillingen Respektlosigkeit vor. Jetzt rudern die Zwillinge zurück und relativieren ihre Schilderungen aus dem Podcast.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tom und Bill Kaulitz feiern wilde Party im Europa-Park-Hotelzimmer

Acht leere Tequila-Flaschen und Beschwerden erregen Fans und Nachbarn

Kaulitz-Brüder relativieren: Party sei übertrieben dargestellt worden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Vergangene Woche erzählten Tom und Bill Kaulitz in ihrem Podcast von einer wilden Partynacht im Europa-Park. Die Zwillinge hätten mit 30 Gästen das Hotelzimmer «so richtig auseinandergenommen», wie Tom Kaulitz es formulierte. Die Feier sei so ausgelassen und die Musik so laut gewesen, dass sich sogar die Nachbarn beschwerten. «Wir haben natürlich die ganzen Kinder wachgehalten», so Bill Kaulitz. «Das war natürlich ein feuchtfröhliches Fest.»

Leere Tequila-Flaschen, ein «vollgekotztes Bad» und Beschwerden von Hotelgästen – die Schilderungen stiessen vielen Fans sauer auf. «Die Leute haben sich wahnsinnig aufgeregt diese Woche», sagt Tom Kaulitz in der neuen Podcast-Folge.

Besonders sein Bruder Bill stand im Zentrum der Kritik: «Bill, mein Gott, da waren viele, die gesagt haben, ihnen geht es wie mir: Ich finde dich eigentlich nett, aber jetzt ist vorbei!», berichtete Tom Kaulitz mit einem Augenzwinkern.

Brüder wehren sich

Jetzt rudern die Zwillinge zurück. «Ich glaube, wir haben das letzte Woche ein bisschen zu extrem erzählt», relativiert Tom Kaulitz und betonte, dass die Party «ein bisschen ausgeartet» sei, jedoch nicht in einem Zustand hinterlassen wurde, «für den man sich schämen müsste».

Gleichzeitig räumt der Musiker ein, dass es «natürlich etwas untypisch» sei, in einem Familienhotel auf acht leere Tequila-Flaschen zu stossen. Bill, der nach eigenen Angaben von der hitzigen Diskussion nichts mitbekommen hatte, verteidigte sich mit Lob für das Hotelpersonal: «Die haben sich da gefreut, die waren ganz zuvorkommend (...) ganz nettes Personal!»

Tom Kaulitz versucht, die Situation zu entschärfen, indem er scherzt: «Wir haben einen Umsatz an der Bar gemacht, das machen die sonst im ganzen Jahr!»