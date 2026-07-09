DE
FR
Abonnieren

«An Dreistigkeit nicht zu überbieten»
Bill Kaulitz platzt auf dem roten Teppich der Kragen

Eigentlich ist er ein unermüdlicher Sonnenschein, doch bei einer Filmpremiere in München platzt Bill Kaulitz der Kragen: Als eine Fotografin seinen Zwillingsbruder Tom beleidigt, macht Bill ihr eine Ansage.
Publiziert: 12:49 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Kommentieren
1/6
Bill Kaulitz gerät bei der «Minions»-Premiere mit einer Fotografin aneinander.
Foto: imago/Spöttel Picture

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bill Kaulitz streitet sich in München mit frecher Fotografin am roten Teppich
  • Fotografin beleidigte Tom Kaulitz: «Das sieht so scheisse aus!»
  • Zwei Stunden auf dem Teppich, Konflikt eskaliert mit Namensnotierung
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
Sophie OferRedaktorin People

«Ich habe mich diese Woche zum ersten Mal auf dem roten Teppich gestritten», verkündet Bill Kaulitz (36) aufgebracht im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood». Der Grund für seinen Ärger: «Eine Fotografin, die war an Dreistigkeit nicht zu überbieten!»

Mehr zu den Kaulitz-Zwillingen
Bruder von Ex-Kaulitz-Lover erleidet Schädelbruch
Mit dem Kopf auf den Asphalt
Bruder von Ex-Kaulitz-Lover erleidet Schädelbruch
Tom Kaulitz sorgt sich über AfD-Aufstieg in Heimatort
«Das macht mich traurig»
Tom Kaulitz sorgt sich über AfD-Aufstieg in Heimatort
«Wetten, dass..?» soll einmaliges Ereignis bleiben
Tom Kaulitz stellt klar
«Wetten, dass..?» soll einmaliges Ereignis bleiben
Was läuft da mit Angela Merkel und den Kaulitz-Zwillingen?
Einladung in Podcast
Angela Merkel erteilt Kaulitz-Zwillingen eine Abfuhr

Die besagte Fotografin sei so weit gegangen, dass sie Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) für sein Outfit beleidigte. Daraufhin geriet Bill heftig mit der Fotografin aneinander.

«So frech»

Bei der Premiere des neuen Kinofilms «Minions & Monsters» in München erwartete die Kaulitz-Zwillinge ein gewohntes Blitzlichtgewitter. Doch zwischen den zahlreichen aufgeregten Fotografen fiel den beiden eine Fotografin extrem negativ auf.

«Wir haben an dem Tag so lange gestanden, damit jeder sein Bild kriegt», erzählt Bill. Tom ergänzt: «Wir waren bestimmt zwei Stunden auf dem roten Teppich.» Umso ärgerlicher für die Zwillinge, wie schroff eine Fotografin mit ihnen umging. Die sei «so frech» gewesen, beschreibt Bill. «Dann fängt sie an zu brüllen und sagt: Nimm mal deine Brille runter!» Letzteres habe sie regelrecht zu Tom Kaulitz geschrien, der auf dem roten Teppich eine Sonnenbrille trug.

«Das ist schon übergriffig», findet Bill. «Ich sag ihr doch auch nicht, wie sie sich anzuziehen hat.» Als Fotograf könne man keine Wünsche äussern, «du nimmst, was du kriegen kannst», bemerkt Tom. «Du kannst stehen und das fotografieren, was da passiert. Aber Wünsche äussern finde ich eine Unverschämtheit», pflichtet ihm Bill bei.

«Das sieht so scheisse aus!»

Tom Kaulitz habe die Fotografin zunächst «nett ignoriert», doch irgendwann reichte es dem «Tokio Hotel»-Gitarristen; energisch rief er ihr zu, dass die Brille aufbleibt. «Allein, dass du dich dafür rechtfertigen musstest ...», betont Bill genervt. 

Doch dabei ist es nicht geblieben. Die Fotografin habe plötzlich gerufen: «Das sieht so scheisse aus!» und die Zwillinge damit völlig vor den Kopf gestossen. «Die hat dich ja öffentlich auf dem roten Teppich beschimpft, als gebuchte Fotografin», merkt Bill an.

Daraufhin sei Bill Kaulitz der Kragen geplatzt, er habe kurz die Fassung verloren: «Wenn wir eine Stylingberatung brauchen, melden wir uns schon!», habe er ihr verärgert zugerufen.

«Das hat mich so schockiert, das hab ich mir natürlich gemerkt, habe mir sofort den Namen geben lassen, dass sie zukünftig nicht mehr fotografiert auf unseren Events», stellt Bill Kaulitz aufgebracht klar.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen