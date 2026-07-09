Eigentlich ist er ein unermüdlicher Sonnenschein, doch bei einer Filmpremiere in München platzt Bill Kaulitz der Kragen: Als eine Fotografin seinen Zwillingsbruder Tom beleidigt, macht Bill ihr eine Ansage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill Kaulitz streitet sich in München mit frecher Fotografin am roten Teppich

Fotografin beleidigte Tom Kaulitz: «Das sieht so scheisse aus!»

Zwei Stunden auf dem Teppich, Konflikt eskaliert mit Namensnotierung

Sophie Ofer Redaktorin People

«Ich habe mich diese Woche zum ersten Mal auf dem roten Teppich gestritten», verkündet Bill Kaulitz (36) aufgebracht im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood». Der Grund für seinen Ärger: «Eine Fotografin, die war an Dreistigkeit nicht zu überbieten!»

Die besagte Fotografin sei so weit gegangen, dass sie Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) für sein Outfit beleidigte. Daraufhin geriet Bill heftig mit der Fotografin aneinander.

«So frech»

Bei der Premiere des neuen Kinofilms «Minions & Monsters» in München erwartete die Kaulitz-Zwillinge ein gewohntes Blitzlichtgewitter. Doch zwischen den zahlreichen aufgeregten Fotografen fiel den beiden eine Fotografin extrem negativ auf.

«Wir haben an dem Tag so lange gestanden, damit jeder sein Bild kriegt», erzählt Bill. Tom ergänzt: «Wir waren bestimmt zwei Stunden auf dem roten Teppich.» Umso ärgerlicher für die Zwillinge, wie schroff eine Fotografin mit ihnen umging. Die sei «so frech» gewesen, beschreibt Bill. «Dann fängt sie an zu brüllen und sagt: Nimm mal deine Brille runter!» Letzteres habe sie regelrecht zu Tom Kaulitz geschrien, der auf dem roten Teppich eine Sonnenbrille trug.

«Das ist schon übergriffig», findet Bill. «Ich sag ihr doch auch nicht, wie sie sich anzuziehen hat.» Als Fotograf könne man keine Wünsche äussern, «du nimmst, was du kriegen kannst», bemerkt Tom. «Du kannst stehen und das fotografieren, was da passiert. Aber Wünsche äussern finde ich eine Unverschämtheit», pflichtet ihm Bill bei.

«Das sieht so scheisse aus!»

Tom Kaulitz habe die Fotografin zunächst «nett ignoriert», doch irgendwann reichte es dem «Tokio Hotel»-Gitarristen; energisch rief er ihr zu, dass die Brille aufbleibt. «Allein, dass du dich dafür rechtfertigen musstest ...», betont Bill genervt.

Doch dabei ist es nicht geblieben. Die Fotografin habe plötzlich gerufen: «Das sieht so scheisse aus!» und die Zwillinge damit völlig vor den Kopf gestossen. «Die hat dich ja öffentlich auf dem roten Teppich beschimpft, als gebuchte Fotografin», merkt Bill an.

Daraufhin sei Bill Kaulitz der Kragen geplatzt, er habe kurz die Fassung verloren: «Wenn wir eine Stylingberatung brauchen, melden wir uns schon!», habe er ihr verärgert zugerufen.

«Das hat mich so schockiert, das hab ich mir natürlich gemerkt, habe mir sofort den Namen geben lassen, dass sie zukünftig nicht mehr fotografiert auf unseren Events», stellt Bill Kaulitz aufgebracht klar.