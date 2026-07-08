Heidi Klum packt über ihr Sexleben aus

Heidi Klum spricht offen über ihr Privatleben. Das Model verrät in einem Interview Details über den Sex mit Ehemann Tom Kaulitz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heidi Klum spricht offen über ihre Ehe mit Tom Kaulitz, 36

Klum betont die Bedeutung von Nähe und scherzt über Altersunterschied

Seit 2019 verheiratet, plant sie, ihn im November auf Tour zu begleiten

Fynn Müller People-Redaktor

Heidi Klum (53) zeigt sich einmal mehr von ihrer sehr offenen Seite. Wenn die «GNTM»-Chefin über ihre Ehe mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (36) spricht, hält sie sich nicht lange mit Zurückhaltung auf. Auch dann nicht, wenn es um die Liebe und das Privatleben des Paares geht.

Im Gespräch mit dem Magazin «US Weekly» wird Klum gefragt, wie die beiden ihre Ehe frisch halten. Ihre Antwort sorgt für ein Schmunzeln und führt direkt in eine schlüpfrige Richtung. «Wir ‹trainieren› definitiv viel zusammen», lacht Klum im Gespräch mit dem Magazin «US Weekly» auf Englisch. Und sie konkretisiert: «Die Art von Training ohne Geräte.»

Für Klum ist diese gemeinsame Zeit offenbar mehr als nur körperliche Nähe. «Es ist wichtig, viel zu trainieren, das schafft eine ganz andere Art von Verbindung. Es ist schwer zu erklären, aber die Seelen verbinden sich miteinander, nicht nur der Körper und das Fleisch. Die Herzen und Seelen verbinden sich auf andere Art und Weise.» Das Model sieht sich dabei selbst als den romantischeren Part in der Beziehung. Generell seien Frauen ihrer Meinung nach häufig romantischer.

Heidi Klum scherzt über sein Alter

Auch der Altersunterschied zwischen ihr und Tom Kaulitz sorgt seit Beginn ihrer Beziehung immer wieder für Gesprächsstoff. Die 53-Jährige nimmt das Thema allerdings mit Humor. «Ich sehe meinen Ehemann an und ich denke mir: ‹Er wird mir langsam ein bisschen zu alt.›», scherzt das Model. Sorgen macht sie sich deshalb aber offenbar nicht. Schliesslich altere Tom gut.

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Die eigentliche Herausforderung in der Ehe liege laut Klum ganz woanders: in den vollen Terminkalendern der beiden. «Es ist schwierig, wenn man einen Ehemann hat, der viel auf Tour ist, und ich selbst eine Sendung habe, für die ich fünf Wochen lang in New York drehe», erklärt Klum.

Dabei blicken die beiden auf eine besondere gemeinsame Zeit zurück. Während der Covid-19-Pandemie verbrachten sie in Los Angeles täglich Zeit miteinander – gemeinsam mit Klums Kindern. Die intensive Phase habe sie als Paar noch enger zusammengeschweisst, «sodass es, als die Welt sich wieder eröffnete, schwerfiel, einfach zu sagen: ‹Okay, tschüss, wir sehen uns in drei Wochen.›»

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Klum begleitet Ehemann auf Tour

Ganz aufeinander verzichten müssen die beiden aber nicht. Kaulitz werde Klum am Set besuchen, erzählt sie. Und im November will sie ihn auch auf Tour begleiten. Dass sie dabei nicht nur Ehefrau, sondern auch Fan sein wird, macht Klum mit einem frechen Spruch klar: Sie werde das Fangirl ganz vorne sein, «das mein T-Shirt hochzieht und meinen BH wirft».

Vor ihrer Ehe mit Kaulitz war Heidi Klum mit Sänger Seal verheiratet. Die beiden haben gemeinsam die Söhne Henry (20) und Johan (19) sowie Tochter Lou (16). Klums älteste Tochter Leni (22) stammt aus der Beziehung mit Formel-1-Manager Flavio Briatore. Später wurde sie von Seal adoptiert. Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet.