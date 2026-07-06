Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leni Klum (22) postet Bikini-Foto am 4. Juli auf Instagram

Heidi Klum kritisiert öffentlich fehlenden Sonnenschutz ihrer Tochter und Freundin

Heidi nutzt Sunblocker 50, lernte aus Fehlern mit Babyöl im Jahr 2020

Fynn Müller People-Redaktor

Obwohl Leni Klum (22) längst volljährig ist, bekommt sie nach wie vor Erziehungsansagen von Mami Heidi Klum (53). Auch gerne mal vor den Augen der Welt. Am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag in den USA, postet Leni Klum (22) ein Bikini-Foto mit ihrer besten Freundin Kayla Dardashti auf Instagram. Beide im Bikini und mit farblich abgestimmten Bandanas in Blau und Rot, passend zur amerikanischen Flagge.

Ihrem Mami stach dabei eine andere Sache ins Auge: die mangelnde Sonnenschutzpflege der beiden jungen Frauen. Leni zeigte sich mit einem leicht geröteten Décolleté. Heidi Klum kommentierte direkt unter dem Foto: «More sunscreen please girls» (dt.: «Mehr Sonnencreme bitte, Mädchen»).

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«Mama sieht alles»

Die Klum-Fans feiern diese ehrlichen Worte in den Kommentaren. «Mama sieht alles», kommentiert ein Fan unter Klums Aussage. Auch Schönheitschirurgin Dr. Loise Berger schloss sich an: «Volle Zustimmung», schreibt sie.

Heidi Klum bezeichnet sich selbst als «Sonnenanbeterin», die ihre Zeit am liebsten am Strand verbringt. Doch sie hat auch aus eigenen Fehlern gelernt. In einem Interview mit Harper’s Bazaar im Jahr 2020 verriet sie: «Ich erinnere mich, dass ich mich mit Babyöl gebräunt habe – können Sie sich vorstellen, das heute noch zu tun?»

Mittlerweile ist sie eine überzeugte Verfechterin von Sonnenschutz und greift stets zu Sunblocker 50. Auch privat lebt Heidi ihre Überzeugung. Wenn sie mit Ehemann Tom Kaulitz (36) am Strand entspannt, sorgt dieser dafür, dass sie von Kopf bis Fuss eingecremt ist. Zuletzt genossen die beiden Anfang Januar die Sonne von St. Barths.

Leni Klum studiert seit vier Jahren Innenarchitektur an der New York University und kombiniert Studium und Modeljobs erfolgreich.