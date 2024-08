Richard Lugner hatte sie alle – zumindest am Wiener Opernball. Seit Jahrzehnte schmückte sich der Baulöwe mit Promis an seiner Seite, unter ihnen die grössten Stars unserer Zeit.

Richard Lugner war für seine prominenten Opernball-Begleitungen bekannt – hier mit Pamela Anderson.

Die letzte Frau, die mit Richard Lugner (†91) über das Parkett des 66. Wiener Opernballs schwebte, war Priscilla Presley (79). Dass der Baulöwe sich mit schönen und erfolgreichen Frauen an seiner Seite am Society-Anlass zeigt, hatte Tradition.

Seit 1992 lud er Jahr für Jahr Promidamen nach Wien ein und sorgte damit für grosses Aufsehen. Die Aufmerksamkeit liess sich Richard Lugner eine Menge Geld kosten. Priscilla Presley soll 100'000 Euro Gage kassiert haben und war damit aber längst nicht seine teuerste Tanzbegleitung.

Kim Kardashian sahnte Rekordgage ab

Kim Kardashian (43) verlangte 2014 mehr als zweieinhalbmal so viel und sahnte für einen Abend in der Wiener Oper 250'000 Euro ab. Lugners finanzielles Engagement dürfte sich aber ausbezahlt haben, denn so rührte er die Werbetrommel für sein Einkaufszentrum Lugner City in Wien, wo die Stars jeweils auftreten und Autogramme geben mussten.

Geld hin oder her: Mit seinen vielen, meist weiblichen, Stargästen sorgte Richard Lugner am Wiener Opernball jedes Jahr für eine Prise Glamour und einen Hauch Trash und war damit eine echte Bereicherung. Das sind die schillerndsten Opernball-Begleitungen von Richard Lugner im Laufe der Zeit.





1992: Harry Belafonte





Harry Belafonte an der Seite von Richard Lugner.

Vor 22 Jahren startete Richard Lugner damit, Stars nach Wien an den Opernball einzuladen. Den Anfang machte Musiker Harry Belafonte (†96). Leider ist aus dieser Zeit wenig überliefert, weil das mediale Interesse damals ziemlich gering war. Doch das sollte sich schnell ändern.

1993: Joan Collins





Ein Jahr nach Harry Belafonte, sah sich Richard Lugner mit einem eher schwierigen Stargast konfrontiert. «Denver-Clan»-Biest Joan Collins (91) beschrieb er nach dem Opernball als «professionell aber eiskalt». Ausserdem hatte die Schauspielerin wenig Lust auf einen rauschenden Abend und trank ausschliesslich Mineralwasser.

1994: Ivana Trump

Den Start von Richard Lugners Promi-Begleitungen an den Wiener Opernball machte Ivana Trump (†73), die Ex-Frau von Donald Trump (78). Die mittlerweile verstorbene erste Ehefrau des Ex-Präsidenten sei «perfekt und problemlos» gewesen, liess Lugner nach dem Abend verlauten.

1995: Sophia Loren

Sophia Loren (89) soll bis zu seinem Tod der absolute Lieblingsgast von Richard Lugner gewesen sein.





1996: Grace Jones





Künstlerin Grace Jones (76) wurde beim Besuch in Wien ihrem Ruf gerecht und soll in einer entlegenen Loge der Wiener Oper mit ihrem Begleiter Sex gehabt haben. Richard Lugner bestätigte das und sagte: «Das war akustisch klar wahrnehmbar.»

1997: Sarah Ferguson





Mit dem Besuch von Sarah «Fergie» Ferguson (in der Mitte neben Gattin «Mausi») am Wiener Opernball, sorgte Richard Lugner zum ersten Mal für internationale Schlagzeilen. Sie war über die Einladung «very delightet», also «sehr erfreut», sagte die 64-Jährige nach dem festlichen Abend.

1998: Raquel Welch

Sie galt in den 60er- und 70-Jahre als Sexsymbol des US-Kinos, beim Besuch in Wien gab sich Schauspielerin Raquel Welch (†82) aber eher züchtig.

1999: Faye Dunaway

Sehr unkompliziert gestaltete sich das Engagement von Schauspielerin Faye Dunaway (83). Sie habe alles brav mitgemacht, sagte Richard Lugner nach dem Opernball.

2000: Jaqueline Bisset und Nadja Abd el Farrag

Das Jahr 2000 war für Richard Lugner nicht einfach. Weil es damals mit der FPÖ eine rechtspopulistische Partei in die österreichische Regierung schaffte, sprangen ihm alle Stars ab. Doch dann kamen doch noch zwei: Die britische Schauspielerin Jaqueline Bisset (2.v.l., 79) und Nadja «Naddel» Abd el Farrag (r., 59). Ebenfalls mitfeiern durfte seine damalige Ehefrau Christina «Mausi».

2001: Farrah Fawcett

Der «Drei Engel für Charlie»-Star Farrah Fawcett (†62) war im Jahr 2001 der Stargast von Richard Lugner.

2002: Claudia Cardinale





Auf einen Besuch von Claudia Cardinale (86) hat Richard Lugner schon früher einmal gehofft und wurde immer enttäuscht. Im Jahr 2002 sagte die Schauspielerin dann endlich zu und beehrte ihn am Wiener Opernball.

2003: Pamela Anderson

2003 freute sich Richard Lugner am Wiener Opernball auf Pamela Anderson (57). Als sie mit «Mörtel» in Wien tanzte, feierte sie mit dem zweiten «Baywatch»-Fernsehfilm mit dem Titel «Baywatch – Hochzeit auf Hawaii» (2003) grosse Erfolge.

2004: Andie MacDowell

Ein Jahr später war Schauspielerin Andie MacDowell (66) zu Besuch in Wien. Richard Lugner erklärt ihr auf diesem Foto die Welt des Opernballs, die er bestens kennt, sie hört aufmerksam zu.

2005:Geri Halliwell

Neues Jahr, neue Begleitung. Diesmal trumpfte Lugner mit Ex-Spice-Girl Geri Halliwell (52) auf.

2006: Carmen Electra





Beim Wiener Opernball 2006 lud Richard Lugner das damalige Sexsymbol, Schauspielerin, Model und Sängerin Carmen Electra (52) zu sich in die Loge ein. Die US-Amerikanerin schien ihre Freude am Abend gehabt zu haben.

2007: Paris Hilton

Ein Jahr darauf zauberte Paris Hilton (43) dem Baulöwen ein Lächeln ins Gesicht und liess seine Augen strahlen.

2008: Dita Von Teese





Im Jahr 2008 war Burlesque-Künstlerin Dita Von Teese (51, m.) die Auserwählte von Lugner.

2009: Nicollette Sheridan

Die Schauspielerin Nicollette Sheridan (60) war die Auserwählte von Richard Lugner im Jahr 2009. Die «Desperate Housewives»-Darstellerin durfte nicht nur mit ihm tanzen, sondern wurde auch mit Geschenken überhäuft.

2010: Dieter Bohlen





Nach Harry Belafonte war Dieter Bohlen (70) im Jahr 2010 der zweite männliche Stargast am Opernball. Bohlens Freundin Carina Walz (40) hob jedoch die Frauenquote an.

2011: Karima el-Mahroug

In diesem Jahr sorgte Richard Lugner für einen handfesten Skandal, als er die Escort-Dame Karima el-Mahroug (31) alias «Ruby» zu seiner Begleitung machte. El-Mahroug war eine von 16 Frauen, die ein Jahr zuvor in Silvio Berlusconis Villa eine Sexorgie feierten. Weil unter ihnen auch minderjährige Prostituierte waren, kam es zu einem Prozess gegen den italienischen Ministerpräsidenten wegen Förderung der Prostitution Minderjähriger und Amtsmissbrauchs.

2012: Brigitte Nielsen

Sie liess sich nicht zweimal bitten, als Richard Lugner bei ihr anklopfte: Brigitte Nielsen (61) verteilte am Opernball 2012 viele Küsse an ihren Gastgeber.

2013: Gina Lollobrigida

Mit Gina Lollobrigida (†95) kam vor 11 Jahren eine echte Film-Diva nach Wien.

2014: Kim Kardashian

epa04103060 US television personality Kim Kardashian (L), her mother Kris Jenner (R) and their host Austrian businessman Richard Lugner (C) arrive for the Vienna Opera Ball at the State Opera in Vienna, Austria, 27 February 2014. EPA/HERBERT PFARRHOFER

Im Jahr 2014 war Kim Kardashian längst nicht so bekannt wie heute. Trotzdem dürfte Richard Lugner für ihren Auftritt eine Stange Geld hingeblättert haben – von 250'000 Euro ist die Rede. Damit wäre das die höchste je bezahlte Opernball-Gage von Richard Lugner an einen Gast.

2015: Elisabetta Canalis

2015 war Elisabetta Canalis (45), die Ex-Freundin von George Clooney, an der Seite von Lugner und die beiden liessen es auf der Tanzfläche krachen.

2016: Brooke Shields

US-Schauspielerin Brooke Shields (59) schien sich am Abend in der Wiener Oper recht gut mit ihrem Gastgeber zu verstanden zu haben.

2017: Goldie Hawn

Schauspiel-Ikone Goldie Hawn (78) hält sich im Getümmel des Opernballs gut an ihrem Gastgeber Richard Lugner fest.

2018: Melanie Griffith

Die Frisur von Harald Glööckler (59) stahl Melanie Griffith (67), dem Stargast des Jahres 2018, fast die Show. Aber nur fast. Die US-Schauspielerin war unumstritten die Attraktion des Abends.

2019: Elle Macpherson

Trotz des Grössenunterschieds legte Lugner mit seiner Begleitung am Abend in der Oper ein Tänzchen aufs Parkett. Die Dame seiner Wahl war in diesem Jahr Topmodel Elle Macpherson (60).

2020: Ornella Muti

Wenn Richard Lugner damals schon gewusst hätte, dass er wegen Corona zwei Jahre lang keinen Opernball mehr feiner kann, hätte er wohl gleich noch ein bisschen länger getanzt. Immerhin schien er mit der italienischen Schauspielerin Ornella Muti (69) eine gute Zeit gehabt zu haben.

2023: Jane Fonda

Nach langen zwei Jahren Pause, durfte Richard Lugner endlich wieder Opernball feiern. Begleitet wurde er von Aktivistin und Schauspielerin Jane Fonda (86) und gemeinsam machten die beiden eine richtig gute Figur in der Wiener Oper.

2024: Priscilla Presley

Mit der Ex-Frau von Elvis Presley ging dieses Jahr die Ära der Lugner-Starbegleitungen zu Ende. Priscilla Presley (79) ist die letzte Frau, die «Mörtel» an den Opernball begleiten durfte.