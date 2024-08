1/5 Richard Lugner ist am Montag 91-jährig gestorben.

Fynn Müller People-Redaktor

Richard Lugner ist am Montag im Alter von 91 Jahren in seiner Wahlheimat Wien gestorben. Als erfolgreicher Geschäftsmann konnte Lugner ein beträchtliches Vermögen anhäufen. Laut «Forbes» betrug es im Februar 2024 rund 80 Millionen Euro. Allerdings habe er auch eine Menge Schulden, wie er der Finanz-Zeitschrift verriet. Diese sollen sich auf rund 40 Millionen Euro belaufen.

Einen Erbstreit wird es nicht geben, denn laut eigener Aussage hatte Lugner bereits vor seiner Hochzeit alle Erbfragen geklärt. Wie «Bild» berichtet, habe Lugner bereits vor Monaten sein Testament erstellt.

Fünf Leute teilen sich Lugners Erbe

Darin sei nicht nur Lugners sechste Ehefrau, Simone Reiländer (42), sondern auch seine vier Kinder vermerkt. Aus seiner ersten Ehe mit seiner Jugendliebe Christine stammen zwei Söhne, Alexander und Andreas. Mit seiner vierten Ehefrau Christina «Mausi» Lugner (59) hat der Unternehmer die Tochter Jacqueline. Ausserdem hat Lugner noch eine uneheliche Tochter. Sie wohnt in Amerika. Ihre Mutter ist Schauspielerin Sonja Jeannine, die Lugner 1983 kennenlernte.

Wie das Erbe unter den fünf Personen genau aufgeteilt wird, ist nicht bekannt. In einem Interview mit «Krone» erklärte Lugner Ende Juli: «Ich wollte alles geregelt haben. Meine Erben sollen wissen, was einmal zu tun ist. Ich hab auch schon meinen Grabstein bestellt!» Seine letzte Ruhe findet der Baulöwe auf dem Grinzinger Friedhof in Wien.