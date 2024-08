Das letzte öffentliche Foto von Richard Lugner (†91)

Richard «Mörtel» Lugner wurde wenige Tage vor seinem Tod auf Krücken in einem Dessous-Geschäft in Wien gesichtet. Der Baulöwe und Society-Star kämpfte zuletzt mit schweren gesundheitlichen Problemen.

Vor vier Tagen in Dessous-Laden aufgenommen

1/5 Das ist das letzte öffentliche Foto von Richard Lugner.

Richard «Mörtel» Lugner ist tot (†91). Der beliebte österreichische Baulöwe ist am Montag im Alter von 91 Jahren gestorben. Nur wenige Tage vor seinem Tod wurde Lugner noch am 8. August in seinem Einkaufszentrum «Lugner City» gesichtet.

Ein Foto in einem Dessous-Geschäft zeigt, wie sichtlich angeschlagen der Society-Star zu diesem Moment bereits war. Lugner stützte sich mit Krücken, sein Blick ging ins Leere. Wenige Tage nach der Aufnahme starb er in seiner Wahlheimat Wien.

Probleme mit der Gesundheit

Lugner kämpfte zuletzt mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen. Erst im Juli musste er sich einer Notoperation am Herzen unterziehen, kurz darauf folgte ein schmerzhafter Lendenwirbelbruch. Eine grosse Stütze in seinen letzten Wochen war seine sechste Ehefrau Simone Reiländer, die er erst im Juni geheiratet hatte.

Anfang August machte Lugner seine «Bienchen» sogar zur Chefin seines Firmenimperiums. «Meine Frau hat jetzt die Hosen an», kommentierte er den Schritt mit dem ihm eigenen Humor. Mit Richard «Mörtel» Lugner verliert Österreich eine schillernde Persönlichkeit, die trotz mancher Skandale und Skurrilitäten von vielen geliebt und bewundert wurde.