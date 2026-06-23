Tom Kaulitz erinnert sich in der Talkshow «Bestbesetzung» an den Beginn seiner Liebe mit Heidi Klum. Denn viel Zeit nahmen sich die beiden nicht und die Hochzeitsglocken läuteten schon nach einem Jahr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet und glücklich

Tom machte Heidi 2018 während eines Frühstücks in Anwesenheit ihrer Kinder einen Antrag

Das Paar hat 16 Jahre Altersunterschied, der für beide nie ein Problem war

Silja Anders Redaktorin People

Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (36) leben ihre Liebe in vollen Zügen – und das seit acht Jahren. 2019 gaben sich das Supermodel und der Tokio-Hotel-Gitarrist das Jawort. Doch wie begann ihre Beziehung?

In der Sendung «Bestbesetzung» von Johannes B. Kerner (61) plauderte Tom kürzlich aus dem Nähkästchen. «Wir haben uns kennengelernt und gefühlt zwei Wochen später sind wir zusammengezogen. Ein Jahr später haben wir geheiratet», erzählt der Musiker. «Bei Heidi und mir ging es von null auf hundert.»

Die Anfänge ihrer Liebe

Der Startschuss ihrer Romanze fiel im März 2018 bei der Geburtstagsparty des damaligen «GNTM»-Jurors Michael Michalsky (59) in Los Angeles. Ihre Liebe blieb jedoch nicht lange im Verborgenen. «Dann haben wir irgendwann gesagt: Jetzt müssen wir aus dem Schlafzimmer auch mal raus», scherzt Tom in der Sendung.

Das Paar trennen 16 Jahre, doch für Tom Kaulitz war das nie ein Problem oder ein Gedanke, über den er näher nachdachte. Schon nach wenigen Tagen schrieb er seinem besten Freund und schwärmte von Heidi Klum – dieser konnte es kaum fassen, wen Kaulitz da kennengelernt hatte. «Es war ganz toll und ich bin auf Wolke sieben», schrieb er damals.

Die Liebe der beiden nahm Fahrt auf – so schnell, dass Tom Kaulitz bereits im Dezember 2018 um die Hand des Supermodels anhielt – in Anwesenheit ihrer Kinder. «Wir haben Frühstück vorbereitet und dann alle zusammengetrommelt. Dann kam der Ring mit aufs Tablett. Ich habe versucht, sie einzubeziehen. Das war total schön und eine grosse Überraschung.» Natürlich sei er nervös gewesen, gesteht der Gitarrist. «Wenn du kein konkretes Ja kriegst, dann ist das ja im Prinzip auch ein Nein.»

Tom Kaulitz hält Heidi Klum jung

Soweit sollte es aber nicht kommen, denn Heidi Klum ist selbst hin und weg von ihrem Gatten. Regelmässig schwärmt sie von ihm, plaudert aus dem Nähkästchen des Ehelebens, etwa, dass der Sex mit Tom sie jung halte und auch, dass er sie dazu ermutigte, nicht immer ganz so streng auf ihre Figur zu achten und «ruhig mehr» zu essen.

Während für Tom Kaulitz der Altersunterschied zwischen ihm und Heidi Klum von Anfang an keine Rolle spielte und er sich über Betitelungen wie «Toy Boy» von britischen Medien ärgerte, wollte Heidi Klum von Anfang an, dass Tom Kaulitz dieser Unterschied trotzdem bewusst sei. «Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein. Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen, und ich sei so viel interessanter als die jungen Frauen. Deswegen war unser Altersunterschied nie ein Problem für mich», sagte sie im Mai 2025 in einem Interview mit «Bild». Das scheint sich bis heute nicht geändert zu haben und die Eheleute scheinen so glücklich wie eh und je zu sein.