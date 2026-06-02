Heidi Klum feierte am 1. Juni ihren 53. Geburtstag. Aus diesem Anlass liess sich die Modelmama so richtig verwöhnen – auch kulinarisch. Das Buffet der Gartenparty konnte sich sehen lassen. Tochter Leni liess sich etwas ganz Besonderes einfallen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heidi Klum feierte am 1. Juni in Los Angeles ihren 53. Geburtstag

Tochter Leni backte Torte mit Blaubeeren in Form einer 53

Mindestens 20 Gäste, darunter Tom Kaulitz und DJ Diplo, anwesend

Saskia Schär Redaktorin People

Heidi Klum feierte am 1. Juni mit Familie und Freunden ihren 53. Geburtstag. Am Dienstagmorgen erscheinen – der Zeitverschiebung von neun Stunden geschuldet – immer mehr Storys zu ihren Festlichkeiten auf Instagram. So erfahren die Fans nicht nur, welche hochkarätigen Gäste bei der Feier anwesend waren, sondern auch, was ihnen kulinarisch geboten wurde.

Ihren grossen Gartentisch hat Klum kurzerhand in ein Apéro-Buffet umgewandelt. Während auf der einen Längsseite ein geschätzt etwa zwei Meter langes, üppiges Blumen- und Rosengewinde zu sehen ist, stehen auf der anderen zahlreiche Holztabletts, auf denen die Häppchen liegen. Darauf drapiert sind unter anderem Mozzarella-Tomaten-Spiesschen, Chips mit einem Dip, eine Art grobkörniges Knäckebrot, gegrilltes Gemüse, gefüllte Brötchen und Mini-Burger. Dazu gesellt sich eine grosse runde Platte, auf der verschiedene Käse- und Fleischsorten liegen. Für etwas Farbvielfalt sorgen fein dazwischen drapierte Kräuter wie beispielsweise Rosmarin. Komplettiert wird die Platte mit einigen Nüssen.

Als Deutsche, die der heimischen Küche eng verbunden ist, dürfen auch frisches Brot, Brezel, Wurst und dazu passender, grobkörniger Senf nicht fehlen. Für das kulinarische Herzstück jeder Geburtstagsfeier – die Torte – hat Tochter Leni (22) höchstpersönlich geschaut. Auf Instagram zeigt sie, wie sie die Torte für ihre Mama backt. Anstatt auf 53 Kerzen setzt sie auf Blaubeeren, die in der Form einer 53 drapiert sind. Weitere Beeren umranden den Kuchenboden. Ganz auf Kerzen wird dennoch nicht verzichtet, denn schliesslich geht mit ihrem Auspusten auch ein Wunsch einher.

Feiert mit Hollywoodstar Sofia Vergara

In den Genuss der Köstlichkeiten kamen nebst Klum und ihren Kindern Henry (20), Lou (16), Johan (19), Leni und deren Freund Aris Rachevsky auch Ehemann Tom Kaulitz sowie dessen Zwillingsbruder Bill (beide 36). Nebst der in LA wohnhaften deutschen Drag-Queen Candy Crash und dem international erfolgreichen DJ Diplo (47) waren auch ihre einstigen «America's Got Talent»-Co-Juroren Howie Mandel (70) und Sofia Vergara (53) zugegen.

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