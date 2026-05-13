Heidi Klum stellt Ehemann Tom bei einer Messe vor grossem Publikum als faulen Langschläfer dar. Weder er noch Bruder Bill können damit etwas anfangen – und korrigieren sie öffentlich im Podcast.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tom und Bill Kaulitz schlafen in Berlin 14,5 bzw. 13 Stunden

Heidi Klum behauptet, Tom schlafe immer bis Mittag, was er bestreitet

Tom arbeitet oft bis 23 Uhr, schlief zweimal mittags in fünf Jahren

Saskia Schär Redaktorin People

Tom und Bill Kaulitz (beide 36) weilen derzeit in Berlin und haben dort offenbar sehr gut genächtigt. So hat Bill Kaulitz 13 Stunden geschlafen, wie er in der neusten Folge ihres gemeinsamen Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» verrät. Bruder Tom kommt zu seinem eigenen Erstaunen gar auf vierzehneinhalb Stunden. «Kannst du das glauben?», will er von seinem Zwilling wissen, was dieser verneint.

So viel Schlaf bekommt er demnach nicht so oft. Anderer Ansicht ist diesbezüglich aber wohl seine Ehefrau Heidi Klum (52). Sie äusserte sich diesbezüglich bei der Digitalmesse OMR in Hamburg. «Ich habe mich gerade drüber aufgeregt, weil meine Frau war beim OMR und da hat sie auf der Bühne erzählt, dass sie immer um 5.30 Uhr aufwacht und sie hat gesagt, ‹mein Mann schläft immer bis mittags›. Und ich dachte so, ich komm rüber wie Bushido!»

Mit Klums Aussagen können weder Tom noch Bill Kaulitz etwas anfangen. Tom Kaulitz würde gerne bis mittags schlafen, doch das sei in den vergangenen fünf Jahren vielleicht zweimal vorgekommen. «Vor allem möchte ich auch ganz kurz sagen, bist du auch immer noch spät wach und arbeitest auch sehr spät und Heidi ist immer um neun im Bett», verteidigt Bill Kaulitz seinen Bruder. «Ich komme halt irgendwie erst um 23 Uhr aus dem Studio», so Tom Kaulitz.

«Wie so ein fauler Jugendlicher»

Klums Aussage hätte zur Folge, dass Tom Kaulitz gemäss seinem Bruder «wie so ein fauler Jugendlicher» rüberkomme. «Genau!» stimmt ihm sein Zwilling zu und fügt scherzhaft an: «Meine Frau so: ‹Ich arbeite halt viel, mein Mann pennt nur›».