Tom Kaulitz sorgt sich über AfD-Aufstieg in Heimatort

2010 haben Tom Kaulitz und sein Bruder Bill der deutschen Heimat den Rücken gekehrt. Doch auch aus Los Angeles beobachten sie die Entwicklungen in ihrem Heimatort genau – dass dort die AfD zur stärksten Partei aufzusteigen scheint, bereitet Kaulitz schlaflose Nächte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tom Kaulitz kritisiert AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt vor der Wahl am 6. September

AfD liegt in Umfragen bei 40 Prozent, CDU folgt mit 26 Prozent

Kaulitz: «Entwicklung besorgniserregend», fühlt sich trotz US-Leben mit der Heimat verbunden

Sophie Ofer Redaktorin People

Obwohl Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill (beide 36) schon lange in den USA wohnen, haben sie den Bezug zu ihrer Heimatstadt Loitsche bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt (D) nie verloren. Vielen wurde die Kleinstadt durch den Welterfolg von Tokio Hotel überhaupt erst ein Begriff. Bis heute kehren die Zwillingsbrüder immer wieder an den Ort ihrer Kindheit zurück.

Kein Wunder also, dass auch die dortigen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen nicht spurlos an den Kaulitz-Brüdern vorbeigehen. Mit Sorge blickt Tom Kaulitz auf seine Heimat in Sachsen-Anhalt kurz vor der Landtagswahl am 6. September. Die hohen Umfragewerte der Alternative für Deutschland (AfD) machen den Gitarristen «traurig».

«Total schade und besorgniserregend»

«Die Entwicklung in Sachsen-Anhalt finde ich natürlich kritisch und nicht schön zu sehen», sagt Tom Kaulitz in der neuen Talk-Sendung «Bestbesetzung» von Johannes B. Kerner (61), die seit dem 23. Juni bei Magenta TV zu sehen ist. Mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater lebten die Kaulitz-Zwillinge in Sachsen-Anhalt, wuchsen dort auf. «Wir haben viel Erfahrung mit rechts gemacht, auch mit extrem rechts. Und hatten als Kinder unsere Erfahrungen», erklärt Kaulitz.

Schon im Teenager-Alter habe er sich klar gegen rechts positioniert. In Magdeburg sei er mit Punkern auf Demonstrationen gegangen: «Ich habe für links demonstriert, schon ganz früh und habe da so meine Rebellenphase ausgelebt.» Damals sei es auch zu Begegnungen mit Rechtsradikalen gekommen. «Jetzt sehen wir es politisch: Die AfD ist da extrem stark und das macht mich traurig. Es ist total schade und besorgniserregend.»

Im September wird in dem Bundesland im deutschen Osten ein neuer Landtag gewählt. Die Umfragewerte der AfD liegen aktuell bei rund 40 Prozent, die zweitstärkste Partei CDU bei rund 26 Prozent.

«Liege abends im Bett und mache mir Gedanken»

Doch nicht nur die politische Lage in der Heimat besorgt den Tokio-Hotel-Star. Auch in seiner Wahlheimat USA bereiten ihm die derzeitigen Entwicklungen Bauchschmerzen. «Wir haben hier in Amerika mit Donald Trump einen Präsidenten, den wir sehr kritisch sehen», formuliert es Kaulitz diplomatisch. «Ich liege abends im Bett und mache mir über solche Dinge Gedanken.»

Er und sein Bruder Bill würden versuchen, sich «hier und da einzusetzen», jedoch sehe sich Kaulitz in erster Linie in der Rolle des Musikers, Podcasters und Entertainers. «Wir sind keine Politiker, aber wir können unseren Teil dazu beitragen, indem wir vielleicht ein bisschen vorangehen», so Kaulitz. Auch wenn er heute im kalifornischen Los Angeles lebe, fühle er sich weiterhin mit Deutschland verbunden, insbesondere mit «der Gegend, wo wir herkommen», so Kaulitz. «Hier ist Heimat, da sind unsere Wurzeln.»