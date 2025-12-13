Für ein Klassentreffen kommen Bill und Tom Kaulitz in ihre alte Heimat zurück. Das Wiedersehen war für Bill ein besonderer Moment, denn er begegnete seiner alten Jugendliebe.

Die «Tokio Hotel»-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) waren mal wieder zu Besuch in Zielitz nahe Magdeburg, die deutsche Gemeinde, wo sie aufgewachsen sind. Die Brüder, die ansonsten eher in Los Angeles, Berlin und München anzutreffen sind, zog es dieses Mal aus einem besonderen Grund nach Hause: ein Klassentreffen. Mit dabei: ein Kamerateam für Netflix.

In der neuen Folge ihres Podcasts «Senf aus Hollywood» schwärmen die Kaulitz-Brüder von dem Abend, an dem sie ihre alten Schulkollegen wiedergetroffen haben. «Mein Herz ist so voll», verkündet Tom glücklich. Das Treffen ging bis in die frühen Morgenstunden. «Wir sind angekommen und hatten mit jedem dort eine Geschichte», freut sich Tom.

Mission: Jugendliebe wiedersehen

Dass die weltberühmten Kaulitz-Brüder tatsächlich dort auftauchten, war wohl für ihre ehemaligen Schulkollegen eine Überraschung. «Viele von denen haben nicht geglaubt, dass sie uns jemals wiedersehen», so Bill. Doch für Tom war klar: «Ein Klassentreffen hast du doch nur einmal in 20 Jahren.»

Bill Kaulitz kam mit einer weiteren Mission. Er setzte alles daran, seine grosse Jugendliebe wiederzusehen. Das sei aber nicht so leicht gewesen. Zunächst konnten sie den Mann nämlich gar nicht ausfindig machen. «Dann gab es schon wilde Gerüchte. Es hiess, vielleicht ist er nicht mehr am Leben», erinnert sich Bill. «Ich wollte so gerne wissen, wie er heute aussieht. Wie es ihm geht. Wollte ihn noch mal drücken.» Dann liessen die Zwillinge all ihre Kontakte spielen – und am Ende konnte eine Freundin Bills Jugendliebe erreichen.

Ein rührender Moment

«Er hat zu unserer Freundin gesagt, er freut sich total – aber er traut sich nicht», sagt Bill im Podcast. Und tatsächlich war das Wiedersehen unter besonderen Bedingungen – Bill und Tom brachten nämlich ein Netflix-Kamera-Team mit. Dort sei alles wunderschön geschmückt gewesen, mit Lichtern und Ballons, «wie bei einer amerikanischen Prom-Night». Verständlich, dass sich Bills Jugendliebe erst nicht traute, sich der Welt zu präsentieren.

Bill erzählt im Podcast: «Und ich laufe da rein – und» – Überraschung! – «dann steht er da.» «Ich habe fast geweint», erklärt Bill. Seine Jugendliebe habe nicht gedacht, dass Bill noch an ihn denken würde. Früher habe er ihn immer «kleiner Billy» genannt. «Der hat mir immer aus der Patsche geholfen», so Bill. «Und in den war ich verliebt.» Sie hätten sich früher sogar einmal geküsst.

Bill Kaulitz und die Liebe

Dass Bill Kaulitz so offen über die eigene Homosexualität spricht, scheint heute gar nicht ungewöhnlich. Doch das setzte erst in den letzten Jahren ein. Wie der Tokio-Hotel-Frontsänger einst im Podcast «Hotel Matze» verriet, habe er «ein leises Coming-out» gehabt und nie das Bedürfnis verspürt, ein öffentliches Outing zu inszenieren.

Ein weiterer Grund, warum Bill Kaulitz in jungen Jahren nicht über seine Homosexualität sprechen konnte, wahr wohl sein Image als Teenie-Schwarm während der Hochzeit der Band «Tokio Hotel» in den frühen 2000ern. Um seine mehrheitlich weiblichen Fans nicht zu vergraulen, musste der junge Mann vor der Öffentlichkeit verbergen, wie er wirklich fühlte.