Eigentlich wollte die deutsche Band Tokio Hotel beim Radiosender Bayern 3 nur einen Beitrag für deren Tiktok-Kanal aufnehmen. Dass sie damit eine hitzige Debatte im Netz entfachen würden, ahnten sie nicht. Grund für den Wirbel: Der beliebte Sänger Nico Santos bekommt im Video sein Fett weg.

Aber fangen wir vorne an. Die vier Tokio-Hotel-Bandmitglieder Bill Kaulitz (36), Tom Kaulitz (36), Georg Listing (38) und Gustav Schäfer (37) sind zu Gast in der Radiosendung von Bayern 3. Anschliessend filmen sie ein kurzes Video für den Tiktok-Account des Senders, in dem sie zehn deutschsprachige Musiker in ein Ranking von 1 bis 10 packen.

Der Clou am Spiel: Man weiss nie, wer als Nächstes kommt – und das Ranking darf im Nachhinein nicht geändert werden. Während Sängerin und Rapperin Nina Chuba von Bill Kaulitz ohne zu zögern auf die Eins gesetzt wird, kommen andere Stars nicht ganz so gut weg. Besonders einer: Nico Santos (32).

«Oh, Nico Santos – da war die 10 leider schon vergeben», sagt Bill Kaulitz, nachdem als Letztes das Gesicht von Santos erscheint. Weil Michael Schulte (35), den die Band nicht kennt, schon das Schlusslicht ihrer Liste bildet und es nur noch einen freien Platz gibt, packen sie Santos schliesslich auf Rang 6.

So reagiert Nico Santos

Das Video geht – auch aufgrund der Stichelei gegen den Popstar – viral. 600'000 Aufrufe, über 500 Kommentare. Alle mit derselben Frage: Was haben die Tokio-Hotel-Stars nur gegen Nico Santos? «Den kann man doch nur mögen», schreibt ein Nutzer. Ein anderer vermutet, die Aussage sei nur Spass gewesen.

Ist es nicht. Auch Santos selbst hat Wind bekommen von der Stichelei – und kommentiert das Video gleich selbst. «Ne, ist kein Spass, die mögen mich nicht. Aber haben nicht den Mut zu sagen, warum», schreibt der Sänger und bestätigt damit die Fehde zwischen ihm und Tokio Hotel.

In den Kommentaren wird seit Santos' Antwort wild über den Ursprung des Streits spekuliert. Von einem abgelehnten Feature über Neid bis hin zu einem möglichen Clinch wegen «The Voice of Germany» ist alles dabei. Tokio Hotel selber hat sich bisher nicht zum Kommentar von Nico Santos geäussert.