Tokio Hotel-Bassist Georg Listing heiratet nach 17 Jahren Beziehung. Die Hochzeit an der Côte d'Azur sorgt für Aufsehen – besonders wegen des eleganten Looks des Bräutigams.

1/8 Wenige Tage nach ihrer Hochzeit zeigten sich die frischvermählten Susanne und Georg Listing am Oktoberfest in München. Foto: Getty Images for Mandarin Oriental Munich

Darum gehts Tokio Hotel-Bassist Georg Listing heiratet an der Côte d'Azur

Listing überrascht mit elegantem Look und wirkt deutlich jünger

Hochzeit nach 17 Jahren Beziehung mit 60 Gästen gefeiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Wer Tokio Hotel hört, denkt unweigerlich an Tom und Bill Kaulitz (35) – und dann gibt es noch die zwei anderen im Hintergrund: Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) und Bassist Georg Listing (38). Letzterer verliess für einmal seinen Platz in der zweiten Reihe und liess sich von der «Vogue» bei seiner Hochzeit an der Côte d’Azur Mitte Monat begleiten. Die dabei entstandenen Bilder sind der absolute Hingucker.

Das liegt zum einen an seiner Frau Susanne, die in ihren vier verschiedenen Brautlooks sofort als Hollywood-Star oder Topmodel durchgehen würde. Zum anderen an einem Tokio-Hotel-Bassisten, den man so nicht wirklich kennt. In einem schicken Smoking von Yves Saint Laurent, passenden Lackschuhen und voluminösen, in die Stirn fallenden kurzen Haaren wirkt er äusserst elegant – und deutlich jünger, als er eigentlich ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

All das entgeht natürlich auch den Tokio-Hotel-Fans nicht, die den Hochzeitsbeitrag nebst zahlreichen Glückwünschen auch mit solchen Aussagen kommentieren: «Es ist verrückt, wie George jünger aussieht als vor Jahren. Ausserdem erinnert der neue Look an Harry Styles», «Immer wieder erstaunlich, wie man mit 38 aussehen kann wie maximal 25» oder auch «Wahnsinn, wie gut dieser Mann aussieht (sie selbstverständlich auch). Warum habe ich das eigentlich mit 13 nie bemerkt?».

Antrag nach 15 Jahren

In der Tat erinnert beim Anblick des Bräutigams nichts mehr an den langhaarigen, immer etwas grimmig dreinschauenden Teenie, der Listing zu den Anfangszeiten von Tokio Hotel noch war. Doch dazwischen liegen auch 20 Jahre. Über 17 davon hat er an der Seite seiner jetzigen Frau Susanne verbracht. «Bei unseren Freund:innen war es schon eine Art Running Gag, dass wir nach so langer Zeit noch immer nicht verheiratet waren. Georg wurde immer gefragt, wo denn der Antrag bleibt», erklärt die Braut daher nicht ganz überraschend in der «Vogue».

Der Antrag folgte dann im März 2023 an seinem 36. Geburtstag – «quasi als mein eigenes Geburtstagsgeschenk» – vor Freunden und Familie, so Listing lachend gegenüber der Zeitschrift. Die dreitägige Hochzeit selbst feierte das Paar mit seinen rund 60 Gästen dann auf einem Schloss in der Nähe von Nizza.