Bill und Tom Kaulitz haben am 1. September ihren 36. Geburtstag gefeiert. Bill Kaulitz konnte sich daher am Morgen über einen grossen Strauss Rosen sowie Dutzende Luftballons in Herzform freuen. Entsprechende Bilder davon zeigte er auf Instagram. Wer der Absender ist, lies er allerdings offen.

Ob es vielleicht gar ein möglicher Liebeskandidat war, der dem Tokio-Hotel-Frontman die Liebesblumen und die unzähligen Luftballons hat zukommen lassen? Das bleibt unklar. Klar ist jedoch, dass Bill Kaulitz sich in den letzten Wochen mehrfach mit dem Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) gezeigt hat. Dieser flog gar für zwei Tage nach Los Angeles, um bei der Pool-Einweihungsparty von Bill Kaulitz teilzunehmen. Dann die Überraschung: nur wenige Tage danach ist Kontalis dem Sänger auf Instagram entfolgt. Das Drücken des «Unfollow»-Knopfes dürfte ziemlich genau auf den Geburtstag der Zwillinge gefallen sein.

Geburtstagsdinner im Kreise der Liebsten

Bill Kaulitz selbst dürfte das an seinem Ehrentag wohl nicht direkt bemerkt haben. Wie er und sein Bruder diesen zelebriert haben, hat unter anderem Tom Kaulitz' Ehefrau Heidi Klum (52) bei Instagram verraten. In mehreren Storys teilte sie Eindrücke von der intimen Feier. Die Zwillinge haben ein Dinner in einem Restaurant am Meer veranstaltet. Klum zeigte die beiden Geburtstagskinder beim Ausblasen der Kerzen und beim Auspacken der Geschenke. Dazu gehörten edle Armbänder oder bunte Tequilagläser.

Ein Geburtstagspost durfte natürlich auch nicht fehlen. Zu einem Schnappschuss von Bill und Tom im Pool schrieb Klum: «Alles Gute zum 36. Geburtstag, meine liebsten Zwillinge. Ich liebe euch sooooooo sehr.»

Zu den weiteren Instagram-Gratulanten zählten die Tokio-Hotel-Bandkollegen der beiden. Georg Listing (38) schrieb in seinem Posting: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die OG Mäuse. Kann es kaum erwarten, euch zu feiern.» Gustav Schäfer (36) postete ein altes Bild der Zwillinge und kommentierte es mit: «Happy happy birthday ihr Mäuse. Lasst euch ordentlich feiern und trinkt einen für mich mit.» Die deutsche Drag Queen Candy Crash postete mehrere Bilder mit den Zwillingen und versicherte ihnen: «Ich liebe euch Jungs.»

Bill Kaulitz ist so glücklich wie nie zuvor

Im Geburtstagsinterview mit «Elle.de» erklärte der Sänger: «Ich mag es, älter zu werden, ich finde das super.» Weiter fügte er hinzu: «Mitte 30 zu sein, ist super. Auch Mitte 40. Ich finde älter werden schön, weil es ein Accomplishment ist – ein weiteres Jahr, das geschafft ist. Erfahrung, die man gesammelt hat.»

Mit seinem Lebensgefühl und seinem inneren Frieden habe er sich «nie wohler und besser gefühlt als jetzt», sagte der Tokio-Hotel-Frontmann. «Ich bin mit meinem Beruf, mit meiner Karriere, aber auch mit meinem Privatleben wirklich so glücklich. Das war ich zuvor eigentlich nie.» Er wünsche sich, dass alles so bleiben solle, wie es jetzt sei. Aber: «Natürlich würde ich mich gerne verlieben, das ist immer schön. Ich würde auch gerne heiraten, aber ich bin auch nicht unglücklich, wenn das nicht passiert. Ich denke, es wäre ein schönes Add-on und nichts, wovon ich mein Glück abhängig mache – aber ein Mann wäre diese kleine Kirsche auf der Sahne.» Die kleine Kirsche heisst den neusten Entwicklungen zufolge aber wohl kaum Jannik Kontalis.