Die britische «Daily Mail» ist bei Tom Kaulitz unten durch. Die Zeitung bezeichnete den Deutschen kürzlich als «Boy Toy» von Heidi Klum. Eine Bezeichnung, die Kaulitz sauer aufstösst. Im Podcast mit Bruder Bill macht er seinem Frust Luft.

1/6 Vor sechs Jahren haben sich Tom Kaulitz und Heidi Klum das Jawort gegeben. Foto: Getty Images

Darum gehts Tom Kaulitz ärgert sich über «Boy Toy»-Bezeichnung der britischen «Daily Mail»

Altersunterschied zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz bleibt Thema

Heidi Klum und Tom Kaulitz feierten kürzlich ihren sechsten Hochzeitstag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Das ist doch lächerlich!» – mit dieser Aussage macht Tom Kaulitz (35) seinem Ärger über einen Artikel der britischen «Daily Mail» in seinem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» mit Bruder Bill Kaulitz (35) Luft.

Kaulitz und seine Ehefrau Heidi Klum (52) feierten kürzlich ihren sechsten Hochzeitstag. Anlass, dem Paar zu gratulieren und sie ihre Liebe feiern zu lassen. Doch die «Daily Mail» konnte sich einen Kommentar offenbar nicht verkneifen und bezeichnete Kaulitz im Artikel als «Boy Toy». Der Ausdruck beschreibt einen Mann, der mit einer älteren Frau in einer Beziehung ist – wobei besagte Beziehung dabei von der Öffentlichkeit oft nicht ernst genommen wird. Zur Erinnerung: Tom Kaulitz ist 16 Jahre jünger als Heidi Klum.

Kaulitz zeigt sich gekränkt über «Boy Toy»-Bezeichnung

Die Situation ärgert den Gitarristen der Band Tokio Hotel und kränkt ihn zudem. «Ich werde nie aufholen, das wird ja immer gleich bleiben», erklärt er seinem Bruder bezüglich Altersunterschied zwischen Heidi Klum und ihm selbst und fragt Bill Kaulitz, ob dieser Altersunterschied etwa auch in 20 Jahren noch Thema sein werde. Sein Bruder befürchtet dies. «Das wird halt immer noch nicht ernst genommen. Wenn man sich einen jüngeren Mann nimmt oder eine jüngere Frau, wird das immer belächelt», stellt Bill Kaulitz fest.

Tom Kaulitz merkt an, dass die «Daily Mail» in ihrem Artikel eigentlich einen «Widerspruch in sich» bringe. Sechs Jahre Ehe und trotzdem soll er nur das «Boy Toy» sein? «Boy Toy würde man ja höchstens sagen, wenn man nur einen Fling [kurze Affäre, Anm. d. Red.] miteinander hat.» Sein Bruder pflichtet ihm bei und findet: «Also über ‹Boy Toy› seid ihr ja wohl schon lange hinaus.»

Altersunterschied beschäftigte Heidi Klum zu Beginn

Im Mai sprach Heidi Klum mit der «Bild» über ihre Ehe und anfängliche Zweifel wegen des Altersunterschieds: «Als wir anfingen zu daten, sagte ich ihm, ich sei 16 Jahre älter als er, dessen müsse er sich bewusst sein. Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen, und ich sei so viel interessanter als die jungen Frauen. Deswegen war unser Altersunterschied nie ein Problem für mich.»

Dass vor allem die Beziehungen von Frauen mit jüngeren Männern in der Gesellschaft noch kritisch beäugt werden, hat laut Psychotherapeutin Dania Schiftan einen ganz bestimmten Grund: «In der Gesellschaft ist es allgemein so, dass der Mann der Ältere ist. Denn mit älter wird in der Regel verbunden, dass man mehr im Leben steht, man sich um jemanden kümmern kann, einen gewissen Lebensunterhalt finanzieren kann, dass man reifer ist und beschützen kann.» In der Realität wisse man aber, dass auch junge Menschen diese Merkmale haben können und ältere Personen diese vielleicht nie erreichen.

Das ganze Interview der «Schweizer Illustrierten» mit Dania Schiftan bezüglich Altersunterschied in einer Beziehung könnt ihr übrigens hier nachlesen.